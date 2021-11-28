12 Dev Adam'ın konuğu Büyük Britanya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk edeceği Büyük Britanya ile 6. kez karşılaşacak. Karşılaşma NTV'den canlı yayınlanacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayınlanacak.

B Grubu'nda ilk maçında Belarus'a mağlup olan ay-yıldızlılar, Büyük Britanya'yı yenerek ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Statü

FIBA'nın açıkladığı formata göre 4'er takımın yer aldığı gruplarda ilk üç sırayı alan ekipler, bir üst tura yükselecek.

Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.

Ay-yıldızlı ekip, grupta ilk üç sıra içinde yer alması halinde, A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle karşılaşacak. İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Elemelere Belarus yenilgisiyle başlayan milliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya'yı ağırlayacak. Bu müsabaka iki takım arasındaki 6. maç olacak.

İlk kez 28 Ağustos 2008'de Konya'da organize edilen hazırlık turnuvasında karşılaşan iki takım, sonrasında da 4 müsabakada mücadele etti. Söz konusu karşılaşmaların tamamını ay-yıldızlılar kazandı.

Sertaç Şanlı'ya izin yok

TBF'den yapılan açıklamada, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya'yı konuk edecek milli takımda Sertaç Şanlı'nın kadroda yer alamayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Barcelona'da oynayan Sertaç Şanlı, kulübünün izin vermemesi nedeniyle milli takımımızın Büyük Britanya ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Türkiye Basketbol Federasyonu, konuyla ilgili rahatsızlığını FIBA'ya iletmiş olup, gerekli girişimlerde bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.