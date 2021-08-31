T24 LogoT24 Logo
Spor

12 Dev Adam'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

31 Ağustos 2021 14:35

A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki rakipleri belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi bugün yapıldı. A Milli Basketbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımımız, B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile karşılaşacak.

İşte eşleşmeler

Avrupa Elemeleri B Grubu:

▪️ Türkiye

▪️ Yunanistan

▪️ Büyük Britanya

▪️ Belarus

FIBA 2023 Dünya Kupası Afrika Elemeleri grupları:

A Grubu: Y. Burun Adaları, Mali, Uganda, Nijerya

B Grubu: Güney Sudan, Kamerun, Tunus, Ruanda

C Grubu: Fildişi, Gine, Orta Afrika, Angola

D Grubu: Kenya, Mısır, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyet

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Litvanya, Polonya, Hollanda, Rusya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Ukrayna, Belarus, İzlanda, Letonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Portekiz, Slovakya ve İsveç mücadele edecek.

Eleme müsabakaları sonucunda Avrupa'dan 12 ülke, Endonezya, Japonya ve Filipinler'de düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde edecek.

Eleme karşılaşmaları, 22 Kasım 2021'de başlayıp, 28 Şubat 2023'te sona erecek.

 

12 dev adamtürkiyebasketboldünya kupasıelemelerirakipleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24