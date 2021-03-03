12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

12 Dev Adam'ın FIBA dünya sıralamasında 15. sıradaki yeri değişmedi. Sıralamada Amerika Birleşik Devletleri yine zirvede yer alırken, son dünya şampiyonu İspanya ikinci sırada, Avustralya ise üçüncü sırada yer almaya devam etti.

FIBA’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 5 ve 6. karşılaşmalar sonrası dünya sıralaması güncellendi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki son iki maçında İsveç’i 88-80, Hırvatistan’ı da 84-78 yenerek D Grubu’nu 3. bitiren ve finallere katılma hakkı kazanan Türkiye, 531,9 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD’yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10’daki en önemli değişiklik, Yunanistan’ın Fransa’yı geçerek 6. sıraya yükselmesi oldu. İtalya ise 2 basamak atlayarak 10’unculuğa yerleşti.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 ABD 781,8 -

2 İspanya 721,3 -

3 Avustralya 667 -

4 Arjantin 662,4 -

5 Sırbistan 662 -

6 Yunanistan 658,4 1

7 Fransa 656 -1

8 Litvanya 634,6 -

9 Rusya 613,3 -

10 İtalya 596,4 2