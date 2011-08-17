-12 dev adam hazırlıkları sürdürüyor İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü. Günün ilk antrenmanın ardından Abdi İpekçi Spor Salonu'nda akşam saatlerinde ikinci idmanını yapan milliler, ilk bölümde fundamental ve şut çalışması yaptı. Daha sonra açma ve germe hareketleri yapan milli takım, kalan bölümde kırmızı ve siyah takım olmak üzere iki gruba ayrılarak maç oynadı. Hidayet Türkoğlu, Oğuz Savaş, Kerem Tunçeri, Semih Erden, Emir Preldzic ve Enes Kanter, Cenk Akyol, Ömer Onan'dan oluşan siyah takım, İzzet Türkyılmaz, Furkan Aldemir, Sinan Güler, Duşan Cantekin, Ender Arslan ve Doğuş Balbay, Ömer Aşık, Barış Ermiş ile Ersan İlyasova'dan oluşan beyaz takımı 63-51 yendi. Millilerin akşamki çalışmasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy, Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjevic, A Milli Takım Menajeri Harun Erdenay ve Milli Takımlar İdari Menajeri Barbaros Akkaş da takip etti. A Milli Takım, şampiyona hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.