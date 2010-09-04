-12 DEV ADAM FRANSA MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - (A) Milli Basketbol Takımı, 2010 Dünya Şampiyonası'nın 2. turunda Fransa ile 5 Eylül Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda başantrenör Bogdan Tanjevic yer almazken, milliler, antrenörler Nihat İziç, Orhun Ene ve Rolando Blackman yönetiminde şut ve halter çalışması yaptı. Antrenmana günü dinlenerek geçiren kaptan Hidayet Türkoğlu, Semih Erden ve Oğuz Savaş katılmadı. Antrenör Rolando Blackman, antrenman sırasında yaptığı açıklamada (A) Milli Takım'ın Fransa karşısında kendi oyununa odaklanması gerektiğini belirterek, ''Daha iyi ve uyumlu oynamaya devam etmeliyiz. Top kayıpları yapmamaya ve ribaundlara dikkat ederken savunmamızı da hep güçlü tutmalıyız. Uzunlarımızın, pota altındaki üstünlüklerini sürdürerek, hücum ribaundları ve ikinci şans sayılarına izin vermemeleri de önemli'' diye konuştu. Blackman, takım kaptanı Hidayet Türkoğlu'nun şampiyonada gün geçtikçe daha iyi oynayacağını ifade ederek, ''Şampiyona ilerledikçe kaptanımızın kendini daha da geliştirdiğini ve takıma daha fazla liderlik yaptığını göreceksiniz. Geride kalan maçlarda ne zaman ona ihtiyaç duysak sorumluluk alıp öne çıktı. Hidayet ve Ersan İlyasova'nın kadromuzda bulunması, rakibe her an darbe vurabilecek iki oyuncumuz olduğu anlamına gelmektedir'' dedi. Milli Takım'ın grupta oynadığı karşılaşmalarda ortaya koyduğu etkili performansla büyük beğeni toplayan Ersan İlyasova ise Fransa'nın kolay bir rakip olmadığını dile getirerek, ''Ama grupta oynadığımız basketbolu sahaya koyarsak, rakibimizin kim olduğunun önemi olmaz. Şu anda takımın içinde inanılmaz bir arkadaşlık var. Sahaya ayak bastığımız andan itibaren herkes birbiriyle çok uyumlu hareket ediyor. Seyircimizin vereceği destekle kazanarak asıl hedefimiz olan madalyaya doğru adım adım ilerlemek istiyoruz'' ifadelerini kullandı. (A) Milli Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.