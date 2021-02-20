12 Dev Adam EuroBasket'e bir adım uzakta

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2022 Elemeleri maçında İsveç'i 88-80 mağlup etti. 12 Dev Adam, grubun son maçında Hırvatistan'ı yenmesi halinde turnuvaya katılım hakkını elde edecek.

12 Dev Adam, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki beşinci maçında İsveç ile karşılaştı.



Akatlar'daki karşılaşmaya iyi başlayan İsveç oldu ancak çeyrek sonunda 8-0'lık bir seri yakalayan Türkiye ilk periyodu 18-17 önde kapattı.

İkinci çeyrekte Alperen Şengün'ün yanı sıra Shane Larkin ve Melih Mahmutoğlu ile sayılar bulan milliler, savunmasıyla üstünlüğünü korudu ve devreye 39-35 önde girdi.

İsveç, ikinci yarının başında öne geçmeyi başarsa da rakibine erken karşılık veren ay-yıldızlılar, son 10 dakikaya 62-57 önde girdi.

Son çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan A Milli Takım farkı 11'e kadar çekmeyi başardı. Maçın son anlarında üstünlüğünü koruyan 12 Dev Adam parkeden 88-80 skorla galibiyetle ayrıldı.

Türkiye'de Alperen Şengün 24, Buğrahan Tuncer 19, Sertaç Şanlı 14, Shane Larkin 9, Melih Mahmutoğlu 9 sayı ile oynadı. İsveç'te ise Jonas Jerebko 21, Simon Birgander 19 sayı üretti.

Türkiye, pazartesi günü oynayacağı Hırvatistan maçıyla eleme maçlarını tamamlayacak. 12 Dev Adam Hırvatistan'ı yenmesi durumunda EuroBasket 2022'ye katılım kattı elde edecek.