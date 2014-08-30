12 Dev Adam Dünya Kupası için bugün Yeni Zelanda karşısında

Dünya Basketbol Şampiyonası bugün İspanya’da başlıyor. C Grubu’nda yer alan Türkiye; Yeni Zelanda, ABD, Ukrayna, Finlandiya ve Dominik Cumhuriyeti ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.
Otoritelere göre ABD dışında 12 Dev Adam’a diş geçirecek bir takımın bulunmadığı gruptan çıkmayı hedefleyen Milliler’de amaç, 2010’daki başarının bir benzerine imza atabilmek.
İlk maç ise bugün Bilbao kentinde 16 bin 200 seyirci kapasiteli Bizkaia Arena’da Yeni Zelanda ile 17.00’de oynanacak.
En önemli koz Ömer Aşık
Kupaya hazırlık kapsamında 9 maça çıkan ay yıldızlı takımın bu müsabakalardaki görüntüsü ise pek de iç açıcı değildi. Bu 9 maçta 7 yenilgi alan Milliler, 2 kez sayı Porto Riko’yu yenebildi. Hazırlık döneminde forma giydiği 8 maçta 82 sayı atan Ömer, 10,2 sayı ortalamasıyla oynadı. Ömer, sadece Belçika ile yapılan hazırlık döneminin ilk maçında forma giymedi. Takımın önemli diğer kozları ise Cenk Akyol, Preldzic ve gelecek vaat eden genç oyuncu Cedi Osman olacak.
‘Zor hazırlık maçlarını bilerek tercih ettik’
12 Dev Adam hazırlık maçlarında tatmin edici bir performans sergilemese de koç Ergin Ataman umutlu. Yeni Zelanda ile bu akşam yapacakları maçla başlayacak turnuvaya hazır olduklarını belirten Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı:
“Gerekli hazırlıkları yaptık. Oyuncuların rollerini belirledik. Son hafta rakiplere göre taktiksel çalışma yaptık. Hazırlık maçlarında Dünya Kupası’nın favori takımlarıyla karşılaştık. Seviyemizi daha yukarı çekebilmek için bu bizim kendi tercihimizdi.”
A Milli Takım’ın Fikstürü
30.08.2014 Yeni Zelanda-Türkiye
31.08.2014 Türkiye-ABD
02.09.2014 Ukrayna-Türkiye
03.09.2014 Türkiye-Finlandiye
04.09.2014 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
A GRUBU
BREZİLYA
MISIR
İRAN
FRANSA
SIRBİSTAN
İSPANYA
B GRUBU
ARJANTİN
HIRVATİSTAN
YUNANİSTAN
FİLİPİNLER
PORTO RİKO
SENEGAL
C GRUBU
DOMİNİK
YENİ ZELANDA
TÜRKİYE
FİNLANDİYA
UKRAYNA
ABD
D GRUBU
ANGOLA
AVUSTRALYA
G.KORE
LİTVANYA
MEKSİKA
SLOVENYA