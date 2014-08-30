12 Dev Adam Dünya Kupası için bugün Yeni Zelanda karşısında

Dünya Basketbol Şampiyonası bugün İspanya’da başlıyor. C Grubu’nda yer alan Türkiye; Yeni Zelanda, ABD, Ukrayna, Finlandiya ve Dominik Cumhuriyeti ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Otoritelere göre ABD dışında 12 Dev Adam’a diş geçirecek bir takımın bulunmadığı gruptan çıkmayı hedefleyen Milliler’de amaç, 2010’daki başarının bir benzerine imza atabilmek.

İlk maç ise bugün Bilbao kentinde 16 bin 200 seyirci kapasiteli Bizkaia Arena’da Yeni Zelanda ile 17.00’de oynanacak.

En önemli koz Ömer Aşık

Kupaya hazırlık kapsamında 9 maça çıkan ay yıldızlı takımın bu müsabakalardaki görüntüsü ise pek de iç açıcı değildi. Bu 9 maçta 7 yenilgi alan Milliler, 2 kez sayı Porto Riko’yu yenebildi. Hazırlık döneminde forma giydiği 8 maçta 82 sayı atan Ömer, 10,2 sayı ortalamasıyla oynadı. Ömer, sadece Belçika ile yapılan hazırlık döneminin ilk maçında forma giymedi. Takımın önemli diğer kozları ise Cenk Akyol, Preldzic ve gelecek vaat eden genç oyuncu Cedi Osman olacak.

‘Zor hazırlık maçlarını bilerek tercih ettik’

12 Dev Adam hazırlık maçlarında tatmin edici bir performans sergilemese de koç Ergin Ataman umutlu. Yeni Zelanda ile bu akşam yapacakları maçla başlayacak turnuvaya hazır olduklarını belirten Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı:

“Gerekli hazırlıkları yaptık. Oyuncuların rollerini belirledik. Son hafta rakiplere göre taktiksel çalışma yaptık. Hazırlık maçlarında Dünya Kupası’nın favori takımlarıyla karşılaştık. Seviyemizi daha yukarı çekebilmek için bu bizim kendi tercihimizdi.”

A Milli Takım’ın Fikstürü

30.08.2014 Yeni Zelanda-Türkiye

31.08.2014 Türkiye-ABD

02.09.2014 Ukrayna-Türkiye

03.09.2014 Türkiye-Finlandiye

04.09.2014 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

A GRUBU

BREZİLYA

MISIR

İRAN

FRANSA

SIRBİSTAN

İSPANYA

B GRUBU

ARJANTİN

HIRVATİSTAN

YUNANİSTAN

FİLİPİNLER

PORTO RİKO

SENEGAL

C GRUBU

DOMİNİK

YENİ ZELANDA

TÜRKİYE

FİNLANDİYA

UKRAYNA

ABD

D GRUBU

ANGOLA

AVUSTRALYA

G.KORE

LİTVANYA

MEKSİKA

SLOVENYA