12 Dev Adam'dan Dünya Kupası yolunda ilk galibiyet

12 Dev Adam, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde konuk ettiği Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’ndaki ikinci maçında A Milli Takım, Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti.

NTV'den canlı Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini Büyük Britanya 23-16 önde noktaladı. İkinci çeyreğe 11-0'lık seriyle başlayan 12 Dev Adam, skor üstünlüğünü ele geçirirken devreye 37-37'lik eşitlikle girildi.

Üçüncü çeyrekte Shane Larkin ve Buğrahan Tuncer ile sonuca giden Milliler, farkı 14 sayıya kadar çekti. Son bölümde Büyük Britanya'ın boyalı alandan isabetleriyle son 10 dakika 60-54 Türkiye üstünlüğüyle geçildi.

Son çeyrekte farkı 19 sayıya çeken ay-yıldızlılar, parkeden 84-67 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Milli Takım'da Shane Larkin 22, Buğrahan Tuncer 17, Metecan Birsen 11 sayı kaydetti. Büyük Britanya'da ise Dan Clark 17, Gabriel Olaseni 15 sayıyla oynadı.

Orhun Ene yönetimindeki Milli Takım grubun ilk maçında Belarus'a kaybetmişti. Büyük Britanya ise büyük bir sürpriz imza atarak grubun favorilerinden Yunanistan'ı 78-69 mağlup etmişti.

12 Dev Adam grubun üçüncü maçında 25 Şubat 2022'de Yunanistan'a konuk olacak.

Grubun diğer maçında Yunanistan, Belarus engelini 77-67'lik skora geçti