-''12 DEV ADAM'' ÇEYREK FİNAL İÇİN İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda (C) Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Türkiye, yarın 2. tur maçında Fransa ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. (A) Milli Takım, şampiyonada Ankara'da yaptığı grup maçlarında 5 maçta 5 galibiyet aldı ve yenilgisiz lider olarak 2. tura çıktı. Milliler, 2. turda (D) Grubu 4'üncüsü Fransa ile eşleşti. Türkiye'de grup maçlarının ardından Çin maçında forma giymeyen Ersan İlyasova 4 maçta 66 sayıyla en fazla sayı atan (ortalama 16.5 sayı) ve 36 ribauntla maç başına en fazla ribaunt alan (ortalama 9) oyuncu olurken, kaptan Hidayet Türkoğlu ise 5 maçta 4 ortalama ile en fazla asist yapan oyuncu oldu. Türkiye, Fransa'yı yenerse, çeyrek finalde Slovenya-Avustralya maçının galibi ile 8 Eylül Çarşamba günü karşılaşacak. -FRANSA (D) GRUBU 4. TAMAMLADI- Türkiye'nin yarınki rakibi Fransa, İzmir'de yapılan (D) Grubu maçları sonunda sürpriz bir şekilde 4. sırada yer aldı. Grupta ilk maçında son Dünya ve Avrupa Şampiyonu İspanya'yı 72-66 yenen Fransızlar, Lübnan ve Kanada'yı da mağlup ederek, ilk 3 maçını kazandı. Liderlik maçında Litvanya'ya yenilen Fransa, grupta son maçında Yeni Zelanda'ya da 12 sayı farkla yenilince, 4. sırayı aldı ve Türkiye ile eşleşti. Fransa'da grup maçlarında 5 maçta 64 sayı atan Mickael Gelabale ve Nicolas Batum, 12.8 ortalama ile en fazla sayı atan oyuncular olurken, 3 maçta 18 ribaunt ile Florent Pietrus 6 ribaunt ortalamayla maç başına en fazla ribaunt alan oyuncu, Boris Diaw ise 5 maçta 18 ve maç başına 3.6 ortalamayla en fazla asist yapan oyuncu oldu. -YARIN İLK MAÇ SLOVENYA-AVUSTRALYA- Şampiyonada yarın günün ilk maçında Slovenya, Avustralya ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.