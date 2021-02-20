12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.

EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Hollanda Hırvatistan'ı 65-57 mağlup etti. Bu sonucun ardından 12 Dev Adam grupta üçüncü olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

İstanbul'un ev sahipliğinde Koronavirüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu mücadelesi, 22 Şubat Pazartesi günü Türkiye-Hırvatistan ve İsveç-Hollanda maçlarıyla tamamlanacak.

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