12 dekan görevine döndü

Uşak Üniversitesinde, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) çağrısına uyarak istifalarını sunan 12 dekanın, incelemenin ardından tekrar görevlerine döndüğünü bildirdi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatı doğrultusunda istifalarını sunan 12 dekanın, YÖK tarafından yapılan incelemenin ardından tekrar görevlendirildiklerini aktardı. Çelik, şunları kaydetti:

"FETÖ terör örgütünün darbe kalkışması sonrası Yükseköğretim Kurulunun tüm Türkiye'deki üniversite dekanlarının istifa etmesini istemesi üzerine Uşak Üniversitesinde 12 dekan istifasını vermişti.