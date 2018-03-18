12 Bingölspor - Bergama Belediyespor : 0-0

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-

STAT: Bingöl Şehir

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Mehmet Öcal (xx), Boran Turhan (xx)

12 BİNGÖLSPOR: Kadir Kahvecioğlu (xx), Doğancan Kılıç (xx) , Mehmet Sait Ulucan (xx), Barış Şaffak (xx) (DK.77 Sercan Sevinç x), Özkan Yılmaz (xx) (DK.65 Tunahan Nazlı x), Enver Abdullah Filiz (xx), Emre Fırtına (xx) (DK. 76 Gökhan Akıllı x), Harun Kavaklıdere (xx), Muhammed Burak Çelik (xx), Fatih Uyar (xx), Gökhan Solak (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Cantuğ Temel (xx), Hüseyin Teker (xx) (DK.53 Ozan Murat Başyılmaz x), Emre İşçiler (xx), Tufan Deniz Gelen (xx) (DK.60 İsmail Palta x), Tuncer Baysal (xx), Semih Durmuş (xx), Erdin Üzer (xx), Zafer Çevik (x), Hacı Ömer Doğru (xx), Hakan Sayar (xx), Berk Baran (xx)

SARI KARTLAR: Dk.39 Emre Fırtına (12 Bingölspor), DK.43 Erdin Üzer, DK.77 Ozan Murat Başyılmaz, Dk.84 İsmail Palta Dk.90 + Tuncer Baysal (Bergama Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.74. Mehmet Sait Ulucan (12 Bingölspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta oynayan maçta 12 Bingölspor, sahasında konuk ettiği Bergama Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14\'üncü dakikada, orta sahada 12 Bingölspor\'lu Barış\'ın müdahalesi, Bergama Belediyespor\'lu Hüseyin\'i yerde bıraktı. Karşılaşmanın hakemi serbest vuruş kararı verdi.

17\'inci dakikada, 12 Bingölspor\'da Özkan\'ın serbest vuruştan rakip kalesine denediği ortasına ceza sahasında kimse dokunamadı, auta çıktı.

30\'uncu dakikada, 12 Bingölspor\'un kullandığı korner atışı, ceza sahasında karambole neden oldu. Doğancan\'ın çektiği şut, kaleci Cantuğ\'un müdahalesi ile çizgiden döndü.

39\'uncu dakikada, 12 Bingölspor\'lu Emre ile Hacı Ömer\'in ikili mücadelesine Hacı Ömer yerde kaldı. Serbest vuruş kararı alan hakeme itiraz eden Emre, sarı kart gördü.

43\'üncü dakikada, 12 Bingölspor\'lu Enver Abdullah ile Erdin Üzer\'in ikili mücadelesinde Erdin Üzer yerde kaldı. Hakem Erdin\'e sarı kart gösterdi.

74\'üncü dakikada, 12 Bingölspor\'da Mehmet Sait Uluca, rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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