12 bin Türk eğitim için ABD'ye gitti

ABD’ye üniversite öğrenimi görmek için gelen yabancı öğrenci sayısında 2007-2008 akademik yılında rekor artış meydana geldiği, bu dönemde yabancı öğrenci sayısının yüzde 7 oranında arttığı bildirildi.



ABD’nin Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IIE) tarafından açıklanan rapora göre, yüksek öğrenim için bu ülkeye gelen öğrenci sayısı, 2007-2008 akademik yılında bir önceki döneme göre yüzde 7 oranında artışla 623 bin 805’e yükseldi. Bu oranın son 20 yılda kaydedilen en yüksek artış olduğu belirtildi.



Türkiye’den ABD’ye üniversitelerde okumak için gelen öğrenci sayısının da 2007-2008 döneminde yüzde 4,6 oranında arttığı ve bu sayının 11 bin 506’dan (2006-2007) 12 bin 030’a yükseldiği bildirildi.



Raporda, Türkiye’nin ABD’ye en çok öğrenci gönderen ülke sıralamasında Hindistan, Çin, Güney Kore, Japonya, Kanada, Tayvan ve Meksika’nın ardından 8. sırada yer aldığı görüldü.



Sözkonusu rapora göre, Eylül 2008’de ABD’deki üniversitelere yeni kayıt yaptıran yabancı öğrenci sayısı da yüzde 10 arttı.



ABD’ye en çok öğrenci gönderen ülkelerden Hindistan’dan gelen öğrenci sayısının yüzde 12,8, Çin’den gelen öğrencilerin yüzde 19,8 ve Güney Kore’den gelen öğrencilerin sayısının yüzde 10,8 oranında arttığı bildirildi.



Raporda yabancı öğrencilerin okumak için en çok gitmek istedikleri eyaletin California olduğu belirtilirken, University of South California’nın en yüksek sayıda yabancı öğrenciye sahip olduğu, New York kentinin ise en fazla yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan kent olduğu ifade edildi.



New York’ta bulunan New York Üniversitesi ile Columbia Üniversiteleri, en çok yabancı öğrencinin okuduğu üniversiteler sıralamasında 2. ve 3. sırada yer aldı.



Raporda ABD’den başka ülkelere okumak için giden Amerikalı öğrencilerin sayısının da 2006-2007 akademik yılında yüzde 8 oranında arttığı ve 241 bin 791’e ulaştığı kaydedildi.



Amerikalı öğrencilerin okumak için en çok tercih ettikleri ülkelerin ise İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Çin olduğu açıklandı. Raporda, özellikle Çin, Arjantin, Güney Afrika, Ekvador ve Hindistan’a giden Amerikalı öğrenci sayısında önceki akademik yıllara göre büyük artış olduğu belirtildi.



Raporda Türkiye’ye giden Amerikalı öğrenci sayısının da, yine aynı dönemde yüzde 33 oranında arttığı ve 924’e yükseldiği bildirildi.