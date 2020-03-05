12 bin kişilik gizli liste bulundu; Credit Suisse üzerinden Nazilere para gönderilmiş

Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nı kaybetmesiyle birlikte Adolf Hitler rejiminin lider kadrosunda binlerce kişi Latin Amerika'ya kaçarak izini kaybettirdi. Yeni ortaya çıkarılan gizli bir belge 12 bin Nazi'nin Arjantin'de nasıl saklandığını ortaya koyuyor.

El yazısıyla hazırlanan belge 1930'lu yıllardan başlayarak Arjantin'e gelen Naziler ve sempatizanlarının ismine yer veriyor. İsviçre'nin Zürih kentinde merkezi bulunan Credit Suisse üzerinden listede bulunan Nazi sempatizanlarına para gönderildiği iddia edildi.

Yahudilerden çalınan paralar gönderilmiş

ntv'nin haberine göre; Holokost araştırmalarıyla tanınan Simon-Wiesenthal Merkezi, Arjantin'deki Nazi sempatizanlarına gönderilen paraların Yahudilerden çalınan paralar olduğunu belirtiyor.

Credit Suisse'e arşivleri açın çağrısı

Simon-Wiesenthal Merkezi, konuyla ilgili araştırma yapmak için İsviçre bankası Credit Suisse'e arşivini açması çağrısı yaptı. Listede yer alan isimlerin Nazi dönemindeki Alman iş adamlarıyla bağlantıları olduğu da iddia ediliyor.





Arjantin'de etkili olan Nazi gruplarının, ele geçirilen gizli belgeyi yok etmek istedikleri ancak başaramadıkları da belirtildi.



Nazi döneminde savaş suçu işleyen Josef Mengele ve Yahudi soykırımını yöneten isimlerden olan Adolf Eichmann, Arjantin'e kaçarak, sahte kimlik altına yaşamlarını sürdürmüşlerdi.