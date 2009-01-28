12 bin işsize hem eğitim hem maaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işsizlere yönelik olarak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Avrupa Komisyonu'ndan alınan 20 milyon Euro'luk kaynakla işsizler eğitilecek.



İşsizlerin yol masrafları karşılanacak, ayrıca aylık maaş verilecek. 25 ilde 12 bin kişiye verilecek eğitim yüzde 50 istihdam garantili olacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in katılımıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II'nin açılışı yarın yapılacak. Shraton Otel'deki açılışta ayrıca, proje kapsamında hibe almaya hak kazanan firmaların sözleşme teslim töreni de düzenlenecek.



2003-2006 tarihleri arasında uygulanan Aktif İşgücü Programları Projesi'nin devamı niteliğinde olan ve hedef kitlesi kadın ve gençlerden oluşan Avrupa Komisyonu destekli 20 milyon Euro'luk 2008-2010 yılları arasında uygulanacak bu proje ile İŞKUR'un özellikle yerel düzeyde daha etkin istihdam hizmeti sunmasının sağlanması ve aktif istihdam tedbirlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla 6 bin kişinin işe yerleştirilmesi bekleniyor.

