12 bin euro verdi, 19 dövme yaptırdı

T24- Belçika'da yaşayan Iğdırlı Hüseyin Kurgan üyesi olduğu Milli Motorlar Kulübü'nün isteği üzerine vücuduna 12 bin Euro vererek çoğu bayan fotoğrafı olmak üzere 19 değişik dövme yaptırdı.
Altı evlilik yaptığını ve her evlilikten bir çocuğunun olduğunu söyleyen 51 yaşındaki Hüseyin Kurgan, emekliliğin tadını motorsikleti ile gezerek doyasıya çıkardığını söyledi. Tatil için memleketi Iğdır
'ın Alikamer köyüne motorsikleti ile gelen Hüseyin Kurgay, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Dövmeleri kulübün isteği üzerine yaptırdığı belirten Kurgan, "Bu kulüpte motorsiklete binmenin tek şartı vücudunda dövmelerin bulunması. Bende 12 bin euro vererek 19 dövme yaptırdım. Çok da hoşuma gitti" dedi.