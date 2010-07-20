T24 LogoT24 Logo
Yaşam

12 bin euro verdi, 19 dövme yaptırdı

Belçika'da yaşayan Iğdırlı Hüseyin Kurgan 12 bin Euro vererek 19 değişik dövme yaptırdı

20 Temmuz 2010 03:00

T24- Belçika'da yaşayan Iğdırlı Hüseyin Kurgan üyesi olduğu Milli Motorlar Kulübü'nün isteği üzerine vücuduna 12 bin Euro vererek çoğu bayan fotoğrafı olmak üzere 19 değişik dövme yaptırdı.
 
Altı evlilik yaptığını ve her evlilikten bir çocuğunun olduğunu söyleyen 51 yaşındaki Hüseyin Kurgan, emekliliğin tadını motorsikleti ile gezerek doyasıya çıkardığını söyledi. Tatil için memleketi Iğdır'ın Alikamer köyüne motorsikleti ile gelen Hüseyin Kurgay, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Dövmeleri kulübün isteği üzerine yaptırdığı belirten Kurgan, "Bu kulüpte motorsiklete binmenin tek şartı vücudunda dövmelerin bulunması. Bende 12 bin euro vererek 19 dövme yaptırdım. Çok da hoşuma gitti" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24