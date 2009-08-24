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Yaşam

12 bin cocuk cezaevinde

2002-2007 yılları arasında 12 bin 599 çocuğun çeşitli nedenlerle cezaevine girdiğini bildirdi.

24 Ağustos 2009 03:00

 Ergin, CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün çocuk suçlulara ilişkin soru önergesini yanıtladı.
Suça sürüklenmiş çocukların özel bakıma, yardıma ve yasal korunmaya ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Ergin, şunları kaydetti: “Köyden kente göç, gerilim, ilgisizlik, anne-baba tutumları, parçalanmış aile, ailenin öğrenim durumu, akran ilişkileri, okul yaşamı ile uyuşturucu ve madde bağımlılığı gençleri suça yönelten nedenler arasındadır.”
Ergin, 2002’de 2 bin 45, 2003’te 2 bin 209, 2004’te 1994, 2005’te 1549, 2006’da 2 bin 115 ve 2007’de 2 bin 687 çocuğun cezaevine girdiğini bildirdi.

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