12 bin cocuk cezaevinde

Ergin, CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün çocuk suçlulara ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Suça sürüklenmiş çocukların özel bakıma, yardıma ve yasal korunmaya ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Ergin, şunları kaydetti: “Köyden kente göç, gerilim, ilgisizlik, anne-baba tutumları, parçalanmış aile, ailenin öğrenim durumu, akran ilişkileri, okul yaşamı ile uyuşturucu ve madde bağımlılığı gençleri suça yönelten nedenler arasındadır.”

Ergin, 2002’de 2 bin 45, 2003’te 2 bin 209, 2004’te 1994, 2005’te 1549, 2006’da 2 bin 115 ve 2007’de 2 bin 687 çocuğun cezaevine girdiğini bildirdi.