12 bin 500 Afgan sınır dışı edilebilir

Almanya'nın yaklaşık 12 bin 500 Afganı sınır dışı etmeyi planladığı bildirildi. Neue Osnabrücker Zeitung'da yer alan ve Sol Parti'nin soru önergesine hükümetin verdiği yanıta dayandırılan haberde, Alman hükümetinin Afganistan'daki güvenlik durumunda iyileşme olmamasına rağmen 12 bin 500'ü aşkın Afganı sınır dışı etmeye hazırlandığı belirtildi.

Haberde Alman İçişleri Bakanlığı'nın, Almanya'da yaşayan yaklaşık 247 bin Afganistan vatandaşının yüzde 5'inin geri gönderileceği tahminine yer verildi. Alman hükümetinin sınır dışılara gerekçe olarak Afganistan'ın büyük merkezlerinde güvenliğin yeniden tesis edilmiş olmasını gösterdiği kaydedildi.

Habere göre, İçişleri Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği yanıtta, "Ülkenin tamamında güvenlik durumunun kötüleştiği teyit edilememektedir. Ayrıca Federal Göç ve Mülteciler Dairesi her iltica başvurusunu bireysel olarak incelemeye almakta, başvuru sahibinin karşı karşıya bulunduğu riskler değerlendirilmektedir" ifadesi yer aldı. Haberde 2016 yılında şimdiye kadar iltica başvurusu reddedilen 27 Afganın sınırdışı edildiği, bu rakamın 2015 yılında dokuz olduğu bilgisine de yer verildi.

Jelpke: Sınırdışılar sorumsuzca

Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke, federal hükümeti 'çökmekte olan iç savaş ülkesi' Afganistan'a sınırdışıları durdurmaya çağırarak, Afganistan'a sınır dışıların söz konusu kişiler için yüksek ölüm riski barındırdığını ve sorumsuzca olduğunu vurguladı.

Afganistan'da son dönemde birbiri ardına saldırılar meydana gelmiş, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Çarşamba günü başkent Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında altı kişi yaşamını yitirmiş, Cumartesi günü Bagram askeri üssüne düzenlenen intihar saldırısında da dört ABD vatandaşı ölmüştü.

Geçen hafta perşembe günü Taliban'ın Mezar-ı Şerif'teki Alman Başkonsolosluğunu hedef aldığı saldırıda da altı kişi ölmüş, yaklaşık 130 kişi yaralanmıştı.

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DW,AFP/BK,BÖ