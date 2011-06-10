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12 ayakkabıya 12 bin dolar

El yapımı ayakkabılarıyla tanınan Canes Ayakkabı'da yarım saat kalan Nurgül Yeşilçay, 12 çift için 12 bin dolar ödedi.

10 Haziran 2011 03:00

T24- Birçok ünlü ismin alışveriş yaptığı, el yapımı ayakkabılarıyla tanınan Canes Ayakkabı'da yarım saat kalan Nurgül Yeşilçay, 12 çift için 12 bin dolar ödedi.

Uğur Soysal'ın HaberTürk'te yayımlanan (10 Haziran 2011) haberi şöyle:

Dost başa, düşman ayağa bakarmış! Nurgül Yeşilçay, önceki gün ayağına bakacak olan düşmanlarını çatlatmak için Nişantaşı'nda ayakkabı alışverişi yaptı. Yeşilçay, Sezen Aksu'dan Ajda Pekkan'a, Özgü Namal'dan Gülse Birsel'e, Hülya Avşar'dan Candan Erçetin'e kadar birçok ünlü ismin alışveriş yaptığı, el yapımı ayakkabılarıyla ünlü Canes Ayakkabı'dan bir düzine ayakkabı aldı.

Mini eteğiyle dikkat çekti

Mağazada yarım saat kalan Nurgül Yeşilçay, 12 çift ayakkabıya tam 12 bin dolar ödedi. Daha sonra Nişantaşı sokaklarında mağazaları gezen Yeşilçay, mini eteğiyle dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde tatil için Paris'e gideceğini söyleyen güzel oyuncu, geçen hafta Bebek'te çekilen yüzü şiş fotoğrafları için de, "Yaz alerjisi oldum. O yüzden şişlik oluştu" dedi.

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