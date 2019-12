12 adımda sağlıklı gençleşin

Prof. Mehmet Öz, kişinin kendini daha iyi hissetmesi ve sağlıklı gençleşebilmesi için gereken maddeleri sıraladı:



1. Vitaminlerinizi alın: Düzenli olarak C, E vitamini, kalsiyum, D vitamini, folat ve B6 vitamini almak yaşınızı 6 yaş geriye taşıyabilir.



2. Sigarayı bırakın ve pasif içici olmaktan sakının: Sigara gerçek yaşınızı 8 yaş ileriye taşıyabilir.



3. Kan basıncınızı öğrenin ve izleyin: Düşük kan basıncına sahip bir kişi yüksek kan basıncına sahip bir kişiden 25 yaşa kadar daha genç kalabilir.



4. Stres kaynaklarını azaltın: Çok stresli olduğunuz zamanlarda gerçek yaşınız takvim yaşınızdan 32 yıla kadar ileride olabilir. Stres azaltma stratejilerinden yararlanarak stresin sizi taşıdığı fazladan 32 yılın 30’unu geriye doğru katetmek mümkündür.



5. Diş ipi kullanın: Diş ipi kullanmak ve dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak gerçek yaşınızı 6-4 yıl geriye taşıyabilir.



6. Aktif olun: Az miktarda egzersiz bile (günde 2 kez 20 dakikalık yürüyüş) gerçek yaşınızı neredeyse 5 yıl geriye taşıyabilir.



7. Emniyet kemeri kullanın: Emniyet kemeri kullanma alışkanlığını edinmek gerçek yaşınızı 4 yıla kadar geriye taşıyabilir.



8. Lifli gıda tüketin: Günlük beslenme sırasında 25 gram lif tüketen birinin gerçek yaşı günde 12 gram lif tüketen birine göre 2.5 yıl daha geridedir.



9. Sağlığınızı izleyin: Sağlığı ile ilgili gelişmeleri titizlikle izleyen, tedavi ve bakım konusunda standartlarını her zaman yüksek tutan kişiler bunu yapmayanlara göre 12 yaşa kadar daha genç kalabilirler.



10. ‘Sağlıklı Gençleşme Planı’ oluşturun: Tüm yaşamınızı göz önüne aldığınızda gerçek yaşınızı 26 yıla kadar geriye taşımanız mümkün. Bu yaşamınızın bundan sonraki her gününü daha genç yaşamanız ve kalan yaşamınızı olabilecek en uzun sürede ve en yüksek enerji ile sürdürmeniz anlamına gelmektedir.



11. Bol bol gülün: Kahkaha stresi azaltır, bağışıklık sistemini destekler ve gerçek yaşınızı 8 yıla kadar geriye taşıyabilir.



12. Yaşam boyu bir "öğrenci" olarak kalmayı hedefleyin: Yaşam sürecinde entelektüel faaliyetlerden uzak kalmayanlar gerçek yaşlarını 2.5 yıl geriye taşıyabilirler.