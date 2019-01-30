İlk duruşma görüldü: Arda Turan ve Berkay'ın beyan ettikleri gelirler şaşırttı

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davasının ilk duruşması görüldü. Dava, 19 Haziran'a ertelenirken iki tarafın açıkladıkları gelirleri tartışma konusu oldu.

TIKLAYIN - Berkay’dan ‘1000 TL’lik gelir’ açıklaması

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma için bugün 32. yaş günü olan futbolcu Arda Turan, avukatı Şeref Dede ile adliyeye geldi. Berkay da eşi Özlem Ada Şahin ile adliyeye geldi. Duruşma saat 10.00 sıralarında başladı. 11.50'de biten duruşmada, 19 Haziran'a ertelendi.

Aylık gelirleri: 300 bin ve 1000 lira

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Turan, aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu söylerken, şarkıcı olduğunu belirten Şahin de 1000 lira aylık geliri olduğunu ifade etti.

Arda Turan'a ret

Duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddetti.

"Samimiyetimi göstermek için 5'te gittim"

Duruşmada Berkay’ın avukatı Arda Turan'a "Bir çiçek yerine neden silahla gittiniz?" diye sordu. Arda Turan, "Haklısınız. Silahla gitmem doğru değildi. Sabah saat 05.00'di. Samimiyeti göstermek için öyle yaptım aile hassas bir konu benim için. Silahı evden almadım, arabadaydı. Özel bir çaba yoktu, silahı almak için" diyerek cevap verdi.

Bu arada Berkay olay gecesi Arda Turan'ın ensesini nasıl tuttuğunu özel güvenlik görevlisi üzerinde gösterdi.

“Bana ‘yavşak’ dedi”

Arda Turan ise "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Berkay'ın eşi ve ailesiyle ilgili böyle bir şeyin içinde olmadım. Konuşma sırasında Berkay bana ‘yavşak' dedi şikayetçiyim. Davaya konu sözleri Özlem'e söylemedim" dedi.

Bunun üzerine Berkay Şahin'in avukatı, "Özlem Hanım'ı tanımadığınız söylediniz. Sizce neden böyle bir iftira atsın?" diye sordu. Arda Turan söz alarak "Başkalarının hayatları nasıl ilerler ben bilemem. Onun cevabı müvekkillerinize sorun" dedi.

Özlem Şahin de "Olay gecesi Arda Turan, 'Çok güzelsin. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım' dedi. Arda Turan alkollüydü. Oradan uzaklaştım. Ben kimseye iftira atmadım. Benim bir çocuğum var, biri de karnımda. Allah'ın huzurunda herkes hesap verecek, şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

"Yavşak dedim, doğrudur"

Berkay hastanede yaşananları da mahkemede şu sözlerle dile getirdi:

“Arda silahı çıkardı. Benim böyle bir şey yaptığıma inanıyorsan al sık dedi. Yan tarafa bıraktı. Sonra silahı alıp elinde sallayarak atar yaptı. Ben de silahı elinden alıp s… git burdan dedim. Yavşak da dedim. Doğrudur. Eğer özür dilemek istiyorsan yarın eşini alıp bize kahvaltıya gelirsin” dedim. Sadece o lanetli gecenin bitmesini istiyordum. Benim ona yavşak dememle kasıtlı olarak yere ateş etti. Yine aynı konuşmalar devam etti. Özlem'i aradım ‘Arda özür dilemek istiyor’ dedim. Özlem, ‘eşimin burnunu kırdı' diyerek konuşmak istemedi. O gittikten sonra şikayetçi olmak için değil, rezillik çıkmasın diye boş kovan aradık. Ama bulamadık. Ameliyattan sonra Arda'nın tanıdıkları beni arayıp, şikayetçi olmayacaksın değil mi? dediler. Şikayetçi olmayacaktım. Ama eşim bir kitap çıkarıyor o nedenle reklamını yapıyor diye söylenti yaydılar. Arda ve eşi bunu yaptı. Ben de şikayetçi olmaya karar verdim.

"Yapması gereken tek şey özür dilemek"

Berkay, "Yaptığını kabul edip özür dilerse tüm davalarımdan vazgeçeceğim. Yapması gereken tek şey özür dilemek" diye konuştu.

"Adalet Arda Turan'a da uygulansın"

Berkay'ın avukatı, "Adalet eşitliği gereği Ahmet'e Mehmet'e ne uygulanıyorsa Arda Turan'a da uygulansın. Tutuklama kararı sizin takdirinizdir. Biz adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, duruşmayı 19 Haziran 2019'a ertelendi.

Ne olmuştu?

Arda Turan ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Kavga, Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla başlamıştı. Turan, kavganın ardından hastanede tedavi gören Berkay'ın yanına silahla gitmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.