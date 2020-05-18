'12-17 yaş çocuk doğurmak için ideal' diyen Prof. Muttalip Kutluk Özgüven, doçentlik şartlarını bile yerine getirmemiş!

Katıldığı bir televizyon programında 12 yaşın doğurganlık için en uygun zaman olduğu yönündeki skandal ifadeleriyle büyük tepki çeken Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in Üniversitelerarası Kurul'un belirlediği doçentlik şartlarını yerine getirmediği iddia edildi.

MEF Üniversitesitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, geçmişini gazetepencere.com adlı internet sitesindeki köşesinde ortaya serdiği Özgüven’in yayımladığı 7 makalesinden hiç birisinin Web of Science tarafından taranan dergilerde yer almadığını belirten şu ifadeleri kullandı:

Yani Wos’da yapılan bir taramada SCI veya SSCI makale sayısı sıfır çekiyor. Benim tanıdığım hiç bir prestijli üniversitede Dr. Özgüven bırakın profesör olmayı, yardımcı doçent olarak bile işe başlayamaz.

"7 makalesinden 5'i Türkiye'de yayınlandı, biri Güneydoğu odaklı bir dergide"

2004'de doktorasını aldıktan sonra 2009'da Saraybosna'da, 2013'de ise Zirve'de doçent, 2015'de ise Aydın'da Profesör olan Dr. Özgüven'in akademik yükselmesini sağlayan makaleleri inceledim.

Dr. Özgüven'in 'uluslararası alan endeksli hakemli dergilerde yayınlanan makaleler' başlığı altında 7 makalesi bulunuyor. Bu 7 makaleden 5 tanesi Türkiye'de yayınlanan dergilerde (ikisi üniversite dergisinde, üçü ise bir şahsın yayınladığı e-dergide), biri Güneydoğu Avrupa'ya odaklı bir dergide (4 yazarlı olarak) yayınlanmış.

"2012'den beri makalesi yok ama 2015'de profesör olmuş"

Akademik Ahlak Türkiye (@AcademikAhlak) Twitter hesabı, bir makalesinin ise %58'inin başka kaynaklardan alıntı olduğunu belirtti. Dr. Özgüven'in uzmanlık alanı olan bilgisayar mühendisliğinin ana-akım dergilerinde hiçbir yayını yok.

2012'den bu yana (son 8 yılda) makalesi yok, ama 2015'de Prof. olmuş! Belki en önemli nokta şu: bu 7 makalenin hiç birisi Web of Science tarafından taranan dergilerde yayınlanmamış. Yani, WoS'da yapılan bir taramada SCI veya SSCI makale sayısı sıfır çıkıyor. Benim yakından tanıdığım hiç bir prestijli üniversitede Dr. Özgüven bırakın Profesör olmayı, Doktor Öğretim Üyesi (eski tabir ile yardımcı doçent) olarak bile işe başlayamaz.

"Türkiye'de hiçbir üniversitede doçent bile olmamalı"

Dr. Özgüven'in Doçent ve Profesör olduğu yıllarda, Üniversitelerarası Kurul'un mühendislikte doçentlik şartı “Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak” idi. Yani, Dr. Özgüven Türkiye'de hiç bir üniversitede doçent bile olmamalı idi.

Ne olmuştu?

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, 12-17 yaşındaki kız çocuklarının 'mükemmel vücutları' olduğunu savunarak, 'İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş' demişti.



Prof. Özgüven'in Akit TV'de yayınlanan Derin Kutu isimli programda sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

İstanbul Aydın Üniversitesi yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'le ilişiklerini kestiklerini açıklamıştı.