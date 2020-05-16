"12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş" diyen Prof. Muttalip Kutluk Özgüven'in görevine son verildi

İstanbul Aydın Üniversitesi, Akit TV'de yayınlanan Derin Kutu isimli programda, 12-17 yaşındaki kız çocuklarının 'mükemmel vücutları' olduğunu savunarak, "İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş" ifadelerini kullanan öğretim üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in görevine son verildiğini açıkladı.

Akit TV'de 'kadın-erkek rolleri ve ilişkiler' konusunun tartışıldığı programda, üniversitede öğretim görevlisi olan Prof. Özgüven, canlı yayında çocuk yaşta doğurmayı savunarak 12-17 yaşındaki kız çocuklarının ilk çocuğu doğurmak için ideal yaşta olduğunu ileri sürdü. Programın sunucusu Sabri Balaman'ın da uyarmadığı Özgüven şu ifadeleri kullandı:

13 yaşında, hem aklen belli bir noktaya gelmiş, hem vücuden belli bir noktaya gelmiş bir insan sen "10 yıl boyunca çocuk doğurmayacaksın, kadınlığını yaşamayacaksın" diyorsun. Süpermen'i bilmem ama Süper kadın diye bir ırk var. Bu da 13-16 yaş arasında. İstediğiniz doktora sorun en üstün nitelikli insan bu yaşlardakiler... Hadi biraz büyütelim 12-17 olsun; çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Yani bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş.

İstanbul Aydın Üniversitesi dün yaptığı açıklamada Prof. Dr. Kutluk Özgüven'in sözlerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirterek hukuki sürecin başlatıldığını duyurmuştu.

Üniversiteden bugün yapılan açıklamada "Prof. Dr. Kutluk Özgüven, üniversitemizin felsefesine tamamen zıt ve kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalarından dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesilmiştir" denildi.