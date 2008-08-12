12 - Emeklilik yatırım fonları

Emeklilik yatırım fonları getirileri ile ilgili şirketinizin sözlü ya da yazılı herhangi bir garanti vermesi mümkün değildir.

*Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılması dolayısıyla elde edilen getirilere muafiyet tanınmıştır.

