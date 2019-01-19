11'nci katta tehlikeyi hiçe saydılar

İstanbul - DHA - KADIKÖY\'de 12 katlı bir apartmanın inşaatında kurulan iskelede çalışan 2 işçi çevredekilerin yüreklerini ağızlara getirdi. Binanın 11\'nci katında dış cephe kaplaması yapan işçilerden birinin, can güvenliği için verilen paraşüt tipi emniyet kemerini, iskele yerine kendi kemerine bağladığı görüldü. Kemersiz bir şekilde iskelede yürüyen, eğilip, doğrulan işçi görenlerin korku yaşamasına neden oldu. Beraberinde bulunan diğer işçi de bir süre iskeleye bağlayarak, çalıştığı emniyet kemerini çözdü. İki işçi, gün boyu emniyet kemerlerini, iskele yerine pantolon kemerlerine bağlayıp, çalıştı. 2 işçinin can güvenliklerini hiçe sayarak çalışmaları ise çevre sakinleri tarafından kaydedildi.





