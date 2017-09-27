11'inci Cumhurbaşkanı Gül'ün yaverine ağırlaştırılmış müebbet

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan, 11\'inci Cumhurbaşkanı Abbdullah Gül\'ün yaverliğini de yapan Bolu 2\'nci Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz 7 sanık beraat etti.

15 Temmuz darbe girişimi ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sıkıyönetim atama listesinde Bolu ve Düzce sıkıyönetim komutanı olarak adı geçen Tuğgeneral İsmail Güneşer ile darbe gecesi tugayda bulanan Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve nöbetçi subay Yüzbaşı Nuri Kıyak tutuklandı. Güneşer, Ceylan ve Kıyak ile 1\'i yarbay, 4\'ü üsteğmen, 1\'i teğmen, 1\'i astsubay 7 tutuksuz sanık, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. \'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' ve \'Terör örgütüne üye olmak\' suçlarından yargılanan sanıklara son sözleri soruldu.

\'VİCDANINIZLA VERECEĞİNİZ KARARA KATILIYORUM\'

Tutuklu sanık Tuğgeneral İsmail Güneşer, \"Kumpasın içindeyiz. 3 albay bizi mezarın içine bıraktılar. Bizi buradan çıkarmak sizlerin görevi. Bu kumpasın ayak izlerini göstermeye çalıştık. Meslek hayatım boyunca onurumu ve mukaddes bildiğim değerleri ayaklar altına almadım. Vicdanınızla vereceğiniz her karara katılıyorum\" dedi.

Tutuklu sanık Yarbay Veli Ceylan ise 26 yıllık asker olduğunu ifade ederek, \"Milletimin bana verdiği emanete ihanet etmedim. Mesleğimden asılsız iddialarla mahrum bırakıldım. Suçsuzum. Eğer Türk halkı üzerinde hakkım varsa helal olsun\" dedi.

Diğer tutuklu sanık Nuri Kıyak da, \"Bağımsız ve tarafsız mahkeme olan sizlerin en doğru karar vereceğini düşünüyorum. Takdir mahkemenizindir\" diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme başkanı Seyfi Han, \"Şu an vereceğimiz karar vicdanımızdan süzülmüş bir karar. Bu konuda gerçekten samimiyim\" diyerek kararı açıkladı. Han, tutuklu sanıklar Güneşer, Ceylan ve Kıyak\'a, \'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Örgüt üyeliği suçundan ise ceza verilmedi. Mahkeme heyeti, diğer tutuksuz 7 sanık hakkında kesinleşmiş suç delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

DARBE GECESİ \'KOKTOD\' DÜZENİ

15 Temmuz darbe gecesi 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'nın bulunduğu General Eşref Bitlis Kışlası\'nda Bolu Valisi Aydın Baruş\'un talimatı olmadan Koktod (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi) düzenine geçildiği, Vali Baruş\'un gözaltına alınması için de ayrıca 10 kişilik bir manga oluşturulduğu iddia edilmişti. Darbe gecesi geçici görevle Hakkari\'de bulunan ve sıkıyönetim atama listesinde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak adı geçen Tuğgeneral Güneşer\'in, Vali ve belediye başkanının görevden alınması talimatını verdiği ileri sürülmüştü.

Darbe gecesi geçici görevde bulunduğu Hakkari\'de gözaltına alınarak Bolu\'ya getirilen Tuğgeneral İsmail Güneşer, mahkemede daha önce yaptığı savunmasında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde 27 yıl görev yaptığını, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün yaverliğini üstlendiğini, bu süre zarfında istihbarat tarafından ailesiyle birlikte incelendiklerini, bir olumsuzluk tespit edilmediğini söylemişti. Güneşer, \"Benim ve ailemin bu örgütle hiç bir bağlantımız yok. Sözde sıkıyönetim direktifinden tesadüfen haberim oldu. Ben isteseydim hemen karşımdaki Irak bölgesine geçerdim. Adımın listede olması beni de şaşırttı. Darbe gecesi Vali ve belediye başkanınını gözaltına alınması yönünde bir emrim olmadı\" diye konuşmuştu.

Vali, belediye başkanının da bulunduğu ortamda telefonda konuştuğu İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya\'ya, \"Lojmana yaklaşanın beynini alırım\" dediğini doğrulayan Tuğgeneral Güneşer, \"O sözleri toplanan kalabalıkta olabilecek provakatörler için söyledim. Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz\'dan şüphelendim. Kızılkaya, bana kumpas kurarak Vali ve Başsavcı ile birlikte toplantıdayken beni aradı. Emniyet Müdürünün laubali ve ciddiyetsiz hareketleri beni çileden çıkardı ve bağırmaya başladım. Beni kumpas ortamına getirdi. Ben vatandaşları oradan uzaklaştırmasını istedim. Bana idam da verebilirsiniz, müebbet hapis cezası da. Benim vicdanım rahat. Ben gece 03.30\'da ayrıca \'Asker çıkmasın\' diye emir verdim\" diyerek savunma yapmıştı.



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