11'inci Cumhurbaşkanı Gül: Herkesin birbirini kucaklaması gerekir

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri\'ye geldi. Gül, \"Ülkemiz için bayramlar paylaşma, dayanışma ve birbirimiz kıymetini bilme günleridir. Tüm vatandaşlarımız herkesin düşünceleri, fikirleri yaşayış tarzları nasıl olursa olsun herkesin birbirini kucaklaması gerekir. Bu günlerde buna çok ihtiyaç var\'\' dedi.

Abdullah Gül, İstanbul\'dan THY\'nin tarifeli seferiyle Kayseri\'ye geldi. Gül\'ü Erkilet Havalimanı\'nda Kayseri Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, eniştesi eski milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez karşıladı. 11\'inc Cumhurbaşkanı Gül, burada gazetecilerin sorususu üzerine yaptığı açıklamada, \"Ülkemiz için bayramlar biliyorsunuz, paylaşma dayanışma ve birbirimiz kıymetini bilme günleridir. Tüm vatandaşlarımız herkesin düşünceleri, fikirleri yaşayış tarzları nasıl olursa olsun herkesin birbirini kucaklaması gerekir. Bu günler buna çok ihtiyaç var\'\' diye konuştu. Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"ÇEVREMİZDEKİ OLAYLARA ÜZÜLÜYORUZ\"

\'\'Bayramlar hem sevgi, hem de af, bütün bunlar hep bir arada düşünülüğünde Türkiye’nin yoluna güç şekilde devam edecektir. Çevremizde olup bitenler çok büyük acı. Bunlar bayramları da tam bayram yapmıyor. Komşunuz ateş içerisinde ise, bunları ekrandan izliyorsanız, size yakın coğrafyada olay oluyorsa, bütün bunlar sizi derinden üzmesi gerekir. Türkiye bunları seyrediyor ve derinden üzülüyor. Bunların bitmesi için elinden geleni yapıyor. Ama bayramlarda umutlu olmak gerekiyor. İnşallah gelecekte bayramlar güzel olur. Umarım sıkıntılı günler aşılır ve ülkemizde dünyada insanlar hep mutlu olur. Halkımızın da bu vesile ile bayramı kutlu olsun.\"

ÖNCE ANNESİNİ EVİNE SONRA BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Önceki dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erkilet hava limanındaki karşılamanın ardından, Melikgazi İlçesi Kergah Bağları\'ndaki babasının evine giderek annesi Adeviye Gül ile özlem giderdi. Gül, daha sonra Kayseri Asri Mezarlığa geçerek, bir süre önce kaybettiği babası Ahmet Hamdi Gül\'ün mezarını ziyaret etti. 11\'inci Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri\'den akşam saatlerinde tarifeli uçak seferiyle İstanbul\'a dönecek.

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