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Kültür-Sanat

11'e 10 kala Almanya'dan ödülle döndü

‘11’e 10 Kala’ filmi, 15. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali’nde, uzun metrajlı film dalında en iyi film ödülünü ve sinema yazarları ödülünü aldı.

16 Mart 2010 02:00

T24 - Yönetmenliğini Pelin Esmer’in yaptığı, başrollerini Nejat İşler ve Mithat Esmer’in paylaştığı ‘11’e 10 Kala’ filmi, 15. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali’nde, uzun metrajlı film dalında en iyi film ödülünü ve sinema yazarları ödülünü aldı.

Pelin Esmer Nürnberg'den de ödülle döndü‘11’e 10 Kala’, daha önce de Adana Altın Koza’da en iyi film ve senaryo ödülünü, İstanbul Film Festivali’nde jüri özel ödülünü, Abu Dabi Film Festivali’nde en iyi yeni yönetmen ödülünü, Tromsö Film Festivali’nde de FIPRESCI ödülünü kazanmıştı.

Festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünü ‘Die Fremde’ (Yabancı) filmindeki performansıyla Sibel Kekilli, en iyi erkek oyuncu ödülünü de Çağan Irmak’ın yönettiği ‘Karanlıktakiler’ filminde oynayan Erdem Akakçe alırken, jüri özel ödülünü, yönetmenliğini Andreas Arnstedt’in yaptığı ‘Die Entbehrlichen’ ve Şenay Orak’ın oynadığı ‘Min Dit’ kazandı. Seyirci ödülünü de yönetmenliğini Miraz Bezar’ın yaptığı ‘Min Dit’ filmi aldı. En iyi kısa film dalında, yönetmenliğini Nazlı Elif Duru’nun yaptığı ‘Güven Bana’ (Vertraue mir) adlı film ödül kazanırken, Öngören ödülünü de yönetmenliğini Mischka Popp ve Thomas Bergmann’ın yaptığı ‘Mazel Tov’ adlı film aldı. Yönetmenliğini Korbinian Wandinger’in yaptığı ‘Blüh im Glanze’ (Parıltı içinde büyü) adlı film de mansiyona layık görüldü.


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