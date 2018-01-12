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11.Cumhurbaşkanı Gül: Arkadaşlarla polemiğe girmek istemiyorum

    Harun UYANIK-Yılmaz BEZGİN/iSTANBUL, (DHA)  11

12 Ocak 2018 17:20

 

 

Harun UYANIK-Yılmaz BEZGİN/iSTANBUL, (DHA)  11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hafta içi yaptığı konuşmayla ilgili \"Bu konularla ilgili polemiğe girmek bana yakışmaz. Dolayısıyla her şey zaten ortada. Herkes birbirini biliyor. Onun için bir polemiğe girmek istemiyorum arkadaşlarla\" yanıtını verdi. 

ANAYASA MAHKEMESİ\'NİN KARARI

Gül, Anayasa Mahkemesinin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkındaki  kararıyla ilgili soru üzerine, \"Ben cumhurbaşkanı iken ve ayrıldıktan sonra da gazetecilerin tutuksuz yargılanması hem adalet açısından hem Türkiye\'nin imajı açısından doğru olduğunu hep söylemişimdir. Bugün de o görüşteyim. Türkiye\'nin rahatlaması ve imajıyla, iyileşmesi açısından da hak, hukuk bu konularda yargılama yine devam eder yazarların, çizerlerin, gazetecilerin\" yanıtını verdi. 

OHAL\'IN UZATILMASI

Abdullah Gül, OHAL\'in uzatılmasıyla ilgili soruya ise \"Herhalde son defa meclise sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Türkiye\'nin artık demokratik nizama geçtiğini tüm dünyaya göstermesi, özgürlükçü bir yolu izlediğini göstermesi, tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu göstermesi, hem özgüveni itibariyle hem Türkiye\'nin dış ilişkileriyle tüm ekonomi itibariyle, hem diğer bir çok konularda doğru olacağına inanıyorum. O bakımdan artık tabii ki çok olağanüstü dönem yaşadı. Bunları kontrol altırna almak için  bunlar gerekliydi. Ama artık her şey normalleştirilmesi ve Türkiye\'nin demokrasinin bütün fonksiyonlarıyla işlediğini göstermek  Türkiye\'ye çok büyük bir iyilik olur. Herkes için de büyük bir ümit olur kanaatindeyim\" yanıtını verdi.

(FOTOĞRAF)

 

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