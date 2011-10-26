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Yaşam

119 yıldır nasıl hayattayım?

Nüfus kayıtlarına göre 119 yaşında olan Muşlu Sıdıka Çelikel, uzun ve sağlıklı ömrün sırrının yürümek ve

26 Ekim 2011 03:00

T24 - Nüfus kayıtlarına göre 119 yaşında olan Muşlu Sıdıka Çelikel, uzun ve sağlıklı ömrün sırrının yürümek ve düzenli uyku olduğunu söyledi.

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Kapılı köyünde çocuklarıyla birlikte yaşayan 119 yaşındaki Sıdıka Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfus cüzdanındaki Rumi takvime göre 1308 doğumlu, 1925'teki nüfus tespitlerine göre de kütüğünün Bitlis'in Mutki ilçesi olduğunu ifade ederek, uzun ömrünün sırrının bol bol yürüyerek, uyku düzeni ve beslenmesine gösterdiği özen olduğunu ifade etti.

Sıdıka nine, 8 çocuğunun bulunduğu belirterek, şunları söyledi:

''Torun ve torunlarımın çocuk sayısı ise 170. Ciddi bir sağlık sorunum yok. Sağlıklı ve uzun yaşamamın temelinde çok çalışmak ve az uyku olduğuna inanıyorum. 83 yıl boyunca huzur içerisinde aynı yastığa baş koyduğum eşim Murat Çelikel'in 4 yıl önce ölümünden sonra üzüntüden dolayı zaman zaman baş ağrısının dışında ciddi bir sağlık sorunum yok. Yürüyüş yapıyorum, her gün mutlaka yoğurt yerim, bol bol bahçe sularım, kendi işimi kendim yaparım. Çok şükür halen sağlıklıyım. Gençlere tavsiyem, bol bol yürüsünler ve uyku düzeni ile beslenmelerine dikkat etsinler.''

Sıdıka Çelikel'in oğlu Yahya Çelikel, annesinin halen çok sağlıklı olduğunu ve kendi işini yapabildiğini anlatarak, ''Zaman zamanda tarlada hem çapa yapıyor hem de bahçedeki çiçekleri suluyor. Babam 2008 yılında vefat ettikten sonra üzüldüğü için başının sürekli ağrıdığını söylüyor. Tabii ki 83 yıl birlikte aynı yastığı baş koydukları için babamın ölümü annemi çok etkilendi, çok üzüldü. Ama bunun dışında sağlıyla ilgili hiçbir sorunu yok.'' ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Liyadın Çağlayan ise Sıdıka ninenin yaşının bu kadar ilerlemesine rağmen gençlere taş çıkardığını ifade etti.


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