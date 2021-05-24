119 yıla kadar hapsi isteniyordu, cezaevinden çıkar çıkmaz darp ettiği sevgilisini tehdit etti: Seni Bergen gibi yaparım!

Suç örgütü kurma iddiasıyla 119 yıla hapis istemi ile yargılanan Emirhan Döner, cezaevinde çıktığı gibi darp ettiği eski sevgili Şenay Şentürk’ü sanatçı Bergen gibi yüzüne kezzap atmakla tehdit etti. Şentürk, CİMER başvurusunda "Dışarı ekmek almaya dahi çıkamıyorum" dedi.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl ‘Döner Kardeşler’ adındaki suç örgütüne yönelik operasyonu sonrası 12’si tutuklu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. Anılan davada kendisi 119 yıla kadar, ağabeyi Turhan Döner ise 105 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan Emirhan Döner bu kez yeni bir soruşturma ile gündemde.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Emirhan Döner, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dosyada geçen 17 Şubat’ta tahliye oldu. Döner, cezaevinden çıktığı gibi, aynı dosyada kapsamında yargılanan eski sevgilisi Şenay Şentürk’ün, kızları ile yaşadığı eve gitti.



Döner, tutuklu bulunduğu süreçte cezaevine telefon sokmadığı gibi, suç örgütü ile ilgili bildiklerini emniyete ve mahkemeye anlatacağını öğrendiği Şentürk’ü evinde darp etmeye başladı.



Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Şentürk, 3 yaşındaki kızının gözleri önünde saatlerce darp edildi. "Emirhan Döner, başıma yumruk attı, boğazımı sıktı. Bu kişi bana, ‘sende silinmeyecek izler bırakır, kızını elinde alır seni de yaşatmam’ dedi” diyen Şentürk ifadesinin devamında “Bana zorla telefonumu açtırdı. Banka şifrelerimi alarak, kızım için biriktirdiğim 36.500 lirayı, ailesine ait Sizinki E-Ticaret isimli şirkete gönderdi. Yine 5 bin lirayı da silah alımı için S. S. isimli bir kişiye gönderdi. Bu kişi, bir süre önce de bana kredi çektirerek 76 bin lirayı, yengesi B. Döner’in hesabına göndertti. Kredi borcu da üstüme kaldı” dedi.

"Benim sonum da Bergen gibi yapılmak isteniyor"

Öldürülme korkusu yaşayan Şentürk’ün, hakkında 30 ayrı suç kaydı bulunan Döner’e yönelik uzaklaştırma kararı aldırsa da önceki gün de ilginç bir mesaj paylaştı.



Döner, sosyal medya üzerinde 14 Ağustos 1989’da yaşamını yitiren Bergen’in bir fotoğrafını paylaştı. “Benim sonum da Bergen gibi yapılmak isteniyor” diyen Şentürk, “Bir kadının, yüzü ile tehdit edilmesi kadar ağır bir durum olamaz. O paylaşımı gördüğüm günden beri ağlıyorum. Bu insanların yapısını biliyorum. Bana veya kızıma her türlü zararı verebilecek güçteler” diye konuştu.



Eşi Halis Serbes’in, yüzüne kezzap attırması sonrası bir gözü kör olan Bergen, boşandığı eşi tarafından Adana Pozantı’da bıçaklanarak yaşamını yitirdi.