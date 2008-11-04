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Yaşam

119 bin adet 'çakma viagra' ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda, 119 bin adet cinsel gücü arttırıcı sahte ilaç ele geçirildi.

04 Kasım 2008 02:00

İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda, 119 bin adet cinsel gücü arttırıcı sahte ilaç ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Büro Amirliğine bağlı ekiplerce sahte ilaçlara yönelik çalışmalar kapsamında Bayrampaşa'daki bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Gaziantep plakalı bir kamyonun içinde, cinsel gücü artırıcı ilaçların sahtelerinden oluşan 119 bin adet hap bulundu. Operasyonda M.K. ve Y.K. adlı 2 kardeş gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, Gaziantep'ten getirdikleri ilaçları İstanbul'da bir kişiye teslim edeceklerini söyledikleri öğrenildi.

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