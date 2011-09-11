118'li hatlar borçluların kabusu oldu

T24 - 118’li numaralar reklam sektörünün en büyük reklamvereni haline geldi. Bu numaraları en çok icra takibi yapan avukatlık bürolarının, alacaklısına ulaşmak isteyen banka ve sigorta şirketlerinin kullandığı ortaya çıktı. Kamu kuruluşları da elektrik su doğalgaz borcunu tahsil etmek için bu şirketlerden sorgulama yapıyor.







Vatan gazetesinin haberine göre; rehberlik hizmeti veren 118’li numaraları en fazla icra ve dosya takibi yapan avukatlık büroları arıyor. Avukatlık büroları, kredi veya telefon başta olmak üzere borçları olan ve izlerini kaybettikleri kişileri sürekli numara güncelleyen ve isimle sorgulama imkanı sunan 118’li numaralarla bulmaya başladı. Bu numaraları avukatlık bürolarından sonra en fazla kullananlar bankalar ve sigorta şirketleri olarak sıralanıyor. Elektrik, su ve doğalgaz borçluları da kamu kuruluşları tarafından en fazla sorgulanan kişiler olarak öne çıkıyor.



Sektörün pazar payında en büyük 3 şirketinden biri olan ve 118 33 numarasıyla tanınan Vastech’in Genel Müdür Yardımcısı Hamza Şanda, “Özellikle avukatlık şirketleri 118’li numaraları arıyor. Çünkü inanılmaz oranda icra ve dosya takibi var. Bulamadıkları kişilere ait güncel numaralara da en kolay bu numaralardan ulaşıyorlar. Bizim numaramızı arayıp 45 dakika sorgulama yapan avukatlık büroları var. Bankalar ve sigorta şirketleri de en fazla aramayı yapanların başında geliyor. Hedefimiz Türkiye genelinde tüm avukatlara ulaşmak” dedi.

1 TL’ye sorgulama yapılacak



İnternetten de uygun fiyata sorgulama yapmaya bayramdan önce başladıklarını, 40 binin üzerinde bireysel, 1.000’ün üzerinde de kurumsal üyeye ulaştıklarını kaydeden Şanda, uygulamanın sektörde bir ilk olduğunu, kullanıcılara daha hesaplı ve kolay sorgulama imkanı sundukluklarını anlattı. Hamza Şanda, şöyle devam etti:



“Artık sosyal paylaşım sitelerinde bir yakınına, eski bir arkadaşına rastlayan kişiler bilgisayarından hiç kalkmadan istedikleri kişinin iletişim bilgilerine ulaşabilecek. Böylelikle kişi telefonla sorgulama yerine daha kolay ve ucuz bir sorgulama yapabilecek. Yurtdışından Türkiye’de aradığı isme ulaşmak isteyen ve bunu bilinmeyen numaralar telefon görüşmesiyle biraz daha pahalıya yapanlar için iyi bir fırsat olacak uygulama ise 11833.com.tr’ den üyelik yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Hali hazırda herhangi bir 118’li numara arandığında dakikası 1.2 TL. Ama hiçbir zaman 1 dakikada iş bitmiyor. En az 2-2.5 TL ödenmesi gerekiyor. Numara sayısı arttıkça bu rakam katlanıyor.

50 milyon numara var



İnternette ise 1 TL’ye bir ismin ya da şirket sorgulama imkanı sunuyoruz. Toplu alımlarda indirim var, örneğin 1.000 sorgulamada 0.60 TL alıyoruz. Şirketler için abonelik sistemi de geçerli. Web sorgulamasıyla 4 operatöre kayıtlı yaklaşık 50 milyon telefon numarasını artık internet sitesinden sorgulama imkanı veriyoruz. Hedefimiz yıl sonunda 1 milyon aboneye ulaşmak.”

Herkesin ‘cep’inde sorgulayacak



Sorgulama uygulamasını tüm akıllı cep telefonlarında hayata geçireceklerine de değinen Hamza Şanda, “En geç önümüzdeki ay bu hizmeti de vermeyi hedefliyoruz. O zaman herkesin cep telefonuna girmiş olacağız. İnternet sorgulama kredisi olan bu kredileri cep telefonunda da kullanabilecek. Numara bulunmazsa ödeme yapılmayacak” dedi. Hamza Şanda, Türkiye’de 2-2.5 milyon civarında iPhone kullanıcısı olduğunun tahmin edildiğini, yeni uygulamalarıyla bunların en az 1 milyonuna ulaşmayı istediklerini sözlerine ekledi.



Vatech Genel Müdür Yardımcısı Şanda, facebook tarafında da bu uygulamayı başlatacaklarını belirterek, “Kullanıcılardar facebook’taki isimleri sorgulama anlamında çok talep alıyoruz. Şimdi orada da bu imkanı sunacağız” değerlendirmesini yaptı.



