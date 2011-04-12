11833'ün reklamına tepkiler yağıyor

T24 - Bilinmeyen numaraları sorgulama servislerinin sayısı hızla çoğalırken, '118 33' reklamlarındaki abartılı eşcinsel taklidi yapan karakter, büyük tepki topluyor.





Habertürk'ün haberine göre; oyuncu Burçin Bildik’in canlandırdığı reklamdaki tipe eşcinseller başta olmak üzere her kesimden tepki geliyor ve internetteki paylaşım sitelerinde tartışılıyor. “Marjinal şair” olarak tanınan Küçük İskender, tepkisini dün “Twitter”da “118 33’ü arayıp eşcinsellerle alay edenler hakkında nereye başvuracağımızı öğrenebiliyor muyuz. O salak oyuncu da karşımıza çıkmasın ayrıca” diye ifade etti.

İşte sosyal paylaşım sitelerine yansıyan 118 33 tepkileri:



'Graham Bell intihar ederdi'

- Bu reklamlardaki 11833 diyen i...’yi bi verseler sabahtan akşama kadar üşenmeden döverim. O çıkınca TV’yi kırasım geliyor.

- 11833’e büyük ilgi. Sadece küfür etmek için arayanların sayısı 7 milyona ulaştı.

- Reklamdaki adamı telefonun kablosuyla öldürmek istiyorum.

- 11833’te oynayan ağız burun dalacak çok kişi olduğumuza inanıyorum.

- Al işte son dakika haberi: “Okul numarası 11833 olan bir öğrenci reklam esnasında birden balkona doğru koşup kendini boşluğa bıraktı.”

- Reklamdaki arkadaş, yarın bir gün torunları “Dede Youtube’da bir şey bulduk, bu adam sen misin” dese, itiraf edecek mi acaba?

- Graham Bell, 11833 reklamını görseydi eğer; telefonu bulduğu güne lanet edip ahizeyi kafasına vurarak intihar ederdi.

- Son aldığım duyuma göre 11833’ü arayıp küfür edip kapatanların sayısı 10 milyon kişiyi aşmış, insanları çileden çıkarmak artık marifet.

- Çözdüm ben abicim. 118 80’de erkekler, 118 10’da kızlar varya. 118 33’te de ortaya karışık yapalım demişler!..

- Beterin beteri var diye boşuna demiyorlar. Sen misin 118 10 reklamındaki kızlara laf eden; al sana 118 33. Haydi eller 118 33 yani 11833.



