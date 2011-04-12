T24 LogoT24 Logo
Yaşam

11833'ün reklamına tepkiler yağıyor

Bilinmeyen numaraları sorgulama servislerinin sayısı hızla çoğalırken, '118 33' reklamlarındaki abartılı eşcinsel taklidi yapan karakter, büyük tepki topluyor.

12 Nisan 2011 03:00

T24 - Bilinmeyen numaraları sorgulama servislerinin sayısı hızla çoğalırken, '118 33' reklamlarındaki abartılı eşcinsel taklidi yapan karakter, büyük tepki topluyor.

Habertürk'ün haberine göre; oyuncu Burçin Bildik’in canlandırdığı reklamdaki tipe eşcinseller başta olmak üzere her kesimden tepki geliyor ve internetteki paylaşım sitelerinde tartışılıyor. “Marjinal şair” olarak tanınan Küçük İskender, tepkisini dün “Twitter”da “118 33’ü arayıp eşcinsellerle alay edenler hakkında nereye başvuracağımızı öğrenebiliyor muyuz. O salak oyuncu da karşımıza çıkmasın ayrıca” diye ifade etti.

İşte sosyal paylaşım sitelerine yansıyan 118 33 tepkileri:


'Graham Bell intihar ederdi'

- Bu reklamlardaki 11833 diyen i...’yi bi verseler sabahtan akşama kadar üşenmeden döverim. O çıkınca TV’yi kırasım geliyor.

- 11833’e büyük ilgi. Sadece küfür etmek için arayanların sayısı 7 milyona ulaştı.

- Reklamdaki adamı telefonun kablosuyla öldürmek istiyorum.

- 11833’te oynayan ağız burun dalacak çok kişi olduğumuza inanıyorum.

- Al işte son dakika haberi: “Okul numarası 11833 olan bir öğrenci reklam esnasında birden balkona doğru koşup kendini boşluğa bıraktı.”

- Reklamdaki arkadaş, yarın bir gün torunları “Dede Youtube’da bir şey bulduk, bu adam sen misin” dese, itiraf edecek mi acaba?

- Graham Bell, 11833 reklamını görseydi eğer; telefonu bulduğu güne lanet edip ahizeyi kafasına vurarak intihar ederdi.

- Son aldığım duyuma göre 11833’ü arayıp küfür edip kapatanların sayısı 10 milyon kişiyi aşmış, insanları çileden çıkarmak artık marifet.

- Çözdüm ben abicim. 118 80’de erkekler, 118 10’da kızlar varya. 118 33’te de ortaya karışık yapalım demişler!..

- Beterin beteri var diye boşuna demiyorlar. Sen misin 118 10 reklamındaki kızlara laf eden; al sana 118 33. Haydi eller 118 33 yani 11833.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24