118 yıllık mühimmat gün ışığında

Ertuğrul ve cephaneliği

Tören düzenlendi

Kaptan Tufan Turanlı başkanlığında üç yıl önce başlatılan Ertuğrul Fırkateyni’ni gün ışığına çıkarma projesi kapsamında ocak ayında başlatılan kazı kapsamında dün yapılan dalışlarda geminin cephane bölümüne ulaşıldı. Fırkateynde bulunan Krupp toplarının her birinin ağırlığı 40 kilo olan üç mermisi ve toplara ait demir aksam, onlarca mermi ile mayın parçaları çıkarıldı.1 İspanyol, 3 Türk ve 4 Japon arkeologtan oluşan dalış ekibi tarafından güvenli bir şekilde Kushimoto limanına getirilen top mermileri ve mayınlar, Polis Merkezi patlayıcı uzmanları ile Japon Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait özel bir tim tarafından incelendi. Ardından, çıkarılan mühimmat konservasyon yapılmak üzere Ertuğrul Araştırma Merkezi’ne götürüldü.Kazı başkanı Turanlı, daha önce gemide bulunan 100 Winchester marka tüfekten 2'sinin sağlam olarak çıkarıldığını ve Türk Şehitleri Müzesi’nde sergilendiğini hatırlatarak, “Ertuğrul’dan adeta tarih fışkırıyor. Çivisinden topuna Ertuğrul firkateyninden çıkaracağımız her şey bizim için çok önemli ve değerli. Denizcilik tarihimize büyük zenginlik katacağına inandığımız çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Araştırma sırasında tüm emniyet tedbirlerini ilgili Japon makamlarıyla ortaklaşa planlayarak gerçekleştiriyoruz. Ertuğrul’un Krupp top mermilerinin çıkarılması sırasında, yüzeyde detaylı denetim ve kontrolleri yaparak bize yardım eden tüm Japon makamlarına, bilhassa çalışmalarımızda büyük kolaylık sağlayan ve destek veren Japon Ordusu’na teşekkür ederim” dedi.Ertuğrul Fırkateyni 1854 yılında, Kırım Savaşı sırasında Taşkızak Tersanesi’ne sipariş edildi. 1864 yılında hizmete giren gemi, aynı yıl makine ve kazan montajıyla toplarının çeşitlendirilmesi ve modernizasyonu için İngiltere’ye gönderildi. 1865’te Portsmouth’tan hareket eden gemi, İstanbul’a gelişinden sonra da Girit harekatına katıldı. Ancak Abdülhamid dönemiyle beraber kaderi Haliç’e hapsedilmek oldu. Sefere hazırlandığı sırada 25 yaşında olan Ertuğrul, Japonya gezisi için seçilmesinden takriben bir yıl önce onarım gördü. Özellikle ahşap kısımları yenilendi, fakat makine ve kazanlarının altına isabet eden kısımlara dokunulmadı. 110 metre uzunluğunda, 350 ton kapasiteli ve 10 mil hız yapabilen Ertuğrul Fırkateyni’ne, 8 adet 15 cm. Krupp topu, 5 adet 68 kg.lik Armstrong topu, 2 adet Hotchkiss silahı, 100 Winchester tüfek, 100 Martin tüfek ve bol cephane yerleştirildi. Ertuğrul Firkateyni 1890 yılında II. Abdülhamit tarafından bir iyi niyet elçisi olarak Japonya’ya gönderildi. Dönüş yolunda fırtına mevsimi olmasına rağmen yola çıkan Ertuğrul Fırkateyni Oshima adası açıklarında kayalıklara çarparak battı.Öte yandan, kazı çalışmaları sırasında üç gün önce çıkarılan dev yemek kazanının kapağı törenle açıldı. Kushimoto kentindeki Ertuğrul Araştırma Merkezi'nin bahçesinde yapılan törene, Belediye Başkanı Skegi Maksumara, meclis üyeleri, arkeologlar ve proje başkanı kaptan Tufan Turanlı katıldı. Kazanın kapağı açıldığında, porselen yemek takımı ve bardak parçaları ile ahşap bir aksam çıktığı belirtildi.