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118 kiloluk dev mastif fuarın ilgi odağı oldu

Can EROK-İdris TİFTİKÇİ /İSTANBUL,(DHA) PETZOO  Uluslrarası Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı

27 Ekim 2017 15:57

Can EROK-İdris TİFTİKÇİ /İSTANBUL,(DHA) PETZOO  Uluslrarası Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi\'nde başladı. 26 Ekim-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul ziyaretine açık olacak fuarda özellikle köpek ırklarının katıldığı güzellik yarışmaları da düzenleniyor.

Fuarda en ilgi çeken köpeklerden biri ise 118 kilogram ağırlığa sahip olan Ardent isimli dev İngiliz Mastifi oldu. Türkiye\'de 10 tane bulununan ve Cem Çelik tarafından uluslararası yarışmalara da götürülen dev mastif için ziyaretçiler fotoğraf sırasına girdi. İzmir\'de Guardia Turca adı altında mastif ırkları yetiştiren Cem Çelik  Ardent\'in yavrularının 2 bin000 ile 2 bin 500 Euro arasında fiyatı olduğunu kendisine ise 50 bin Euro teklif edildiğini ama satmadığını söyledi. Çelik \" Biz Mastif yetiştiriyoruz. Mastif’lerin özelliği dünyanın en eski köpekleri olması. Bozulmadan kendilerini bugünlere getirmiş olmaları ve  pek çok köpeğin ırkının atası olması. Doğal seleksiyon ile gelişmiş insan müdahalesi ile gelişmemiş.  Evdeki çocuklara karşı ev sakinlerine karşı koruyuculuğu çok daha gelişmiş hayvanlar. Cüsse olarak çok büyüktürler, güçlüdürler. Eve ve insanlara karşı sadıktırlar.  Türkiye’de pek tanınmıyor ama zaman içinde insanlar Mastif ile tanışınca özeliklerini ve üstünlüklerini göreceklerdir. Şu anda İngiliz, Fransız, Kanarya Mastif’i var. Mastif’ler, şehir yaşamına en uyumlu köpeklerdir. Bahçeli evler için de uygundur. \"dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 


 

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