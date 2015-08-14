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118 emniyet müdürü emekliye sevk edildi

Karara göre 1169 emniyet müdürü de terfi aldı

14 Ağustos 2015 13:18

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yüksek Değerlendirme Kurulu kararlarını açıkladı. Karara göre, 118 emniyet müdürü ile 148 emniyet amirini emekliye sevk edilirken, 1169 emniyet müdürü de terfi aldı.

Ağustos ayında M. Celalettin Lekesiz başkanlığında toplanan Emniyet Genel MüdürlüğüYüksek Değerlendirme Kurulu, kararlarını açıkladı. Karara göre 13 birinci sınıf emniyet müdürü, 16 ikinci sınıf emniyet müdürü, 49 üçüncü sınıf emniyet müdürü, 40 dördüncü sınıf emniyet müdürü ile 148 emniyet amiri emekliye sevk edildi.

 

1169 emniyet müdürü terfi aldı

 

İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk tarafından onaylanarak yürürlüğe giren karara göre, 444 üçüncü sınıf emniyet müdürü ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne, 419 dördüncü sınıf emniyet müdürü de üçüncü sınıf emniyet müdürlüğüne, 306 emniyet amiri de dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiser terfilerini de açıkladı. Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı ile 90 başkomiser emniyet amirliği rütbesine, 89 komiser başkomiserlik rütbesine, 246 komiser yardımcısı da komiserlik rütbesine terfi etti.

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