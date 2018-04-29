116 yaşındaki kadına 'çok yaşlı' diye banka kartı çıkarmadılar

Meksika'da bir banka, 116 yaşındaki bir kadının hesap açtırmak ve banka kartı almak için yaptığı başvuruyu, 'çok yaşlı olduğu' gerekçesiyle reddetti.

María Félix Nava adlı kadın, yeni şeffaflık yasaları kapsamında devlet maaşlarının bireysel hesaplara yatırılması nedeniyle, üç ay boyunca para alamadı.

Jalisco eyaletinde yaşayan ve dünyanın en yaşlı kadınlarından biri sayılan María Félix Nava, "Bana sınırın 110 yaş olduğunu söylediler" dedi.

Citigroup'un bir birimi olan Citibanamex bankası, Félix'in yaşının kabul edilmemesini sistemdeki ayarların koyduğu sınırlamalara bağladı

Ancak yerel bir gazete kadının hikayesini duyurduğunda, eyaletin kalkınmadan sorumlu yetkilisi Miguel Castro Reynoso, kadının evine giderek yaşananlardan dolayı özür diledi. Reynoso yaşlı kadına elden çek vererek, eksik olan ödemelerini yaptı.

Yetkili ayrıca, durumun alışılmamış ancak son derece de absürt olduğunu söyledi.

Sonunda devletten parasını alabilen Félix ise, "Geç ya da erken, Tanrı veriyor işte" dedi.

Reuters haber ajansı, bankanın kadının kartını bir an önce çıkarabilmek için çabaladığını bildirdi.

Félix, 7 yaşında öksüz kaldığını ve 10 çocuğunun altısından daha uzun yaşadığını anlatıyor.

Doğum sertifikasına göre Félix, Temmuz ayında 117 yaşına girecek.