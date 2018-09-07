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116 gündür eylem yapan Flormar işçilerine Haluk Levent'ten destek ziyareti

116 gündür eylem yapan Flormar işçileri, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmıştı

07 Eylül 2018 16:02

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Flormar işçilerinin eylemi 116'ıncı gününe girerken, müzisyen Haluk Levent, fabrikanın önüne giderek işçilere destek verdi.

Kocaeli Gebze Sanayi Bölgesi’nde bulunan kozmetik firması Flormar fabrikasında çalışırken Petrol-İş Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işlerine son verilen çoğu kadın, çok sayıda işçinin devam ettiği direniş 116’ıncı gününe girdi.

Müzisyen Haluk Levent, direnişin 115. gününde (dün) işçilerinin eylem yaptığı Flormar fabrikasının önüne giderek işçilere destek ziyaretinde bulundu. Levent sosyal medya hesabından, ziyaret sırasında çekilen bir fotoğrafı  "Flormar işçilerinin grevine gideceğimize söz vermiştik. Az önce gittik" notuyla paylaştı.

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116 gündür eylem yapan Flormar işçilerine Haluk Levent'ten destek

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