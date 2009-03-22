115 yıl önce çekilen fotoğraflar sergileniyor

Çanakkale Tubingen Troia Vakfı tarafından, 115 yıl önce Çanakkale Truva Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmalarını yürüten Wilhelm Dörpfeld tarafından çekilen fotoğraflar sergilenmeye başlandı.



Truva Kazı Heyeti Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rüstem Aslan, yaptığı açıklamada, Truva Antik Kenti'nde 1893-1894 yılları arasında kazı çalışmalarını yürüten Wilhelm Dörpfeld'in arşivinde bulunan 300'ü aşkın fotoğraf arasında yer alan 60 adet siyah beyaz fotoğrafı, Manfred Osman Korfmann Kütüphanesi'nde sergilemeye başladıklarını söyledi.



Yrd. Doç. Dr. Aslan, fotoğraflar arasından arkeolojik kazılarla ilgili bilgi veren ve o dönem kazılarında çalışan işçileri gösterenleri ön plana çıkartmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Truva her zaman dönemin teknolojisine uyularak kazıların gerçekleştirildiği örnek yerlerden birisidir. Arkeoloji belgelemede, fotoğrafın belge olarak kullanıldığı ilk yer Truva Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarıdır. Fotoğraflar, o açıdan önemlidir" dedi.



Serginin 10 Nisan tarihine kadar gezilebileceği kaydedildi.



(AA)

