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Dünya

115 milyon yıllık dinozor ayak izi çekiçle parçalandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Avustralya'da bir grup vandal, 115 milyon yıllık dinozor ayak izini parçaladı

20 Aralık 2017 16:39

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Avustralya\'da bir grup vandal, 115 milyon yıllık dinozor ayak izini parçaladı.
Paleontologların 2006 yılında Avustralya\'nın Victoria eyaletindeki Flat Rocks bölgesinde buldukları ve 115 milyon yıllık olduğu belirlenen bir dinozora ait ayak izi, vandallar tarafından parçalandı.
Dinozor kalıntıları ve Buz Devri zamanı buluntularla bilinen bölge, Parks Victoria ulusal parkını kapsıyor. Park yetkilileri, vandalların bir çekiç kullanarak 115 milyon yıllık bir dinozora ait olan ayak izinin bir kısmını parçaladıklarını söyledi. Park bekçilerinden Brian Martin, \"Birileri bir çekiç veya kayayla ayak izindeki parmaklardan birini koparmış gibi görünüyor\" dedi.
Park yetkilileri, izin kolay tanınabilir bir şekle sahip olmaması sebebiyle tahribin bilinçli olarak gerçekleştiğini düşündüklerini ve vandallar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini söyledi. (Fotoğraflı)

 

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