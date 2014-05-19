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115 madenci için 4 bin başvuru

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu, maden işçiliği için 115 kadro açtı. İş için yaklaşık 4 bin kişi başvurdu

19 Mayıs 2014 10:10

Zonguldak'ta madende çalışacak 115 işçi için, yaklaşık 4 bin kişi müracaat etti. Madenci adayları Soma'daki faciaya rağmen işşizlik nedeniyle başvuruda bulunuyor.    

Soma'daki faciaya rağmen başvurularda geçen yıla oranla yüzde 30 artış var. Bu artışın nedeni, kentteki işsizlik sorunu.

İşçi adayları 5 kişilik komisyon önünde bazı uygulamalı testlere tabi tutuldu. 4 metrelik maden direği taşıyan adaylar, kazma, kürek ve baltaları nasıl kullandıklarını uygulamalı olarak gösterdi.

115 kişi, yapılacan değerlendirmelerin ardından Haziran ayında işbaşı yapacak.

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