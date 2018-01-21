'115 hamile çocuk' skandalının yaşandığı hastane önünde protesto

Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan kadınlar, '115 hamile çocuk' skandalını protesto etti.

Atakent Kadın Meclisi üyesi kadınlar, hastanenin poliklinik binasının önünde toplandı. 'Çocuğa istismarı örtemezsin' pankartı açan kadınlar 'Karanlığa teslim olmayacağız', 'Çocuk korkar, sen korkma' sloganları attı.

Basın açıklamasını okuyan Gamze Şimşek, "2017 yılının ilk 5 ayında yalnızca bir hastanede duyarlı ve cesaretli bir kadın görevlinin şikayeti üzerine ortaya çıkan 115 çocuğun hamilelik vakası, toplum vicdanında infial yaratmıştır. Bu durumun sorumlusu, olaylara sessiz kalan, olayların üzerini örten ve soruşturmaya izin vermeyen ve ısrarla çocuk hamileliklerini meşru gören devletin ta kendisidir" dedi.

Eylem boyunca çevik kuvvet polisleri hastane önünde barikat kurdu. Eylemin ardından kadınlar hastane önünden ayrıldı.