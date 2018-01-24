'115 hamile çocuk' skandalına sağlık örgütlerinden tepki: Erken yaşta gebelik çocukları öldürüyor

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 hamile çocuğun kaydının gizlenmesine yönelik tepkiler sürüyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Türkiye Psikiyatr Derneği (TPD) dün İstanbul Tabip Odası’nda konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. "Erken yaşta gebelik çocukları öldürüyor" dendi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hamilelik ve doğum sırasındaki komplikasyonların, tüm dünyada 15-19 yaş arasındaki kız çocuklarında en fazla görülen ölüm nedeni olduğunu söyleyen TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar ile Adalet bakanlıklarından başlayarak devlet politikası üreten ve yürüten tüm yetkililere “çocukların üstün yararı ilkesi” yükümlülüklerini acilen yerine getirme çağrısı yaptı. Meslektaşlarına da çocuk muayenelerinde istismar olasılığını her zaman göz önünde bulundurulması ve çok disiplinli bir yaklaşım unutulmadan konsültasyonların ihmal edilmemesi çağrısı yapan Tükel, söz konusu hastanede çocuk gebelikler konusunda bildirimde bulunan sağlık çalışanının baskı görmesinin kabul edilemeyeceğinin de altını çizdi.

"Erken yaşta evlilikler engellenmeli"

İstismarın ortaya çıkarılması için tüm erken yaşta gebeliklerle ilgili adli bildirimin yapılması gerektiğini kaydeden Adli Tıp Uzmanları Derneği’nden Doç. Dr. Gökhan Ersoy, akran ilişkilerinde de 18 yaş altında doğumların yaşanmaması için cinsel eğitimin önemine dikkat çekti.

Türkiye Psikiyatr Derneği’nden Prof. Dr. Yıldız Akvardar da, “Gerek ruh sağlığının, gerekfiziksel sağlığın, gerek kadının, gerek çocuğun, gerek toplumun sağlığının iyiye gidebilmesi için erken yaşta evliliklerin engellemesi ve özellikle kız çocukların eğitiminin önünün açılması gerek” diye konuştu.

Çocukların ifadesi alınacak

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün ilk olarak Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro, kendi bölgelerindeki çocukların ifadelerini, hastane bünyesindeki Çocuk İzleme Merkezi’nde almaya başlayacak. İfade alınması işlemi sırasında, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşirelerin yanı sıra soruşturmayı yürüten bir savcının da olduğu öğrenildi.