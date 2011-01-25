-113 YAŞINDA DOKTOR YÜZÜ GÖRMEDİ ŞANLIURFA (A.A) - 25.01.2011 - Şanlıurfa'da yaşayan 120 torunu olan Mehmet Aslan (113), süt, yoğurt ve tereyağı yiyor, ''Mırra'' içiyor, ilerlemiş yaşına rağmen hala ihtiyaçlarını kendi görüyor. Nüfus cüzdanındaki bilgiye göre, Şanlıurfalı Mehmet Aslan, en büyüğü 76 yaşında olan 10 çocuğundan 120 torununun bulunduğunu söyledi. Uzun ve sağlıklı geçen ömrünü doğal gıdalara borçlu olduğunu ifade eden Aslan, her gün bol miktarda süt ve yoğurt tükettiğini yemeklerinde de genellikle tereyağını tercih ettiğini belirtti. Hayatında sigara içmediğini anlatan Mehmet dede, bölgenin kültürel içeceği olan ''Mırra''yı ise çok tükettiğini kaydetti. Mehmet Aslan'ın en küçük çocuğu olan 45 yaşındaki Taha Aslan da torununun torununu gören babasının doktora gittiğini hiç hatırlamadıklarını söyledi. Babasının ilerlemiş yaşına rağmen bir çok ihtiyacını kendisinin gördüğünü anlatan Taha Aslan, şöyle konuştu: ''Babamız bizimle yaşıyor. Onun bugüne kadar doktora gittiğini görmedim. Sigara da içmez, doğal ürünler tüketir. Tereyağını çok sever bütün yemekleri tereyağlıdır. Bol bol süt içer. Bir kaç yıl öncesine kadar Cuma günleri namaz için mezraya 3 kilometre uzaklıktaki camiye yürüyerek gider gelir, bizimle tarlada çalışır, torunlarına yardım ederdi. Kendisine 'çalışma' dediğimizde de 'ben alışmışım çalışmazsam hasta olurum' derdi.'' Taha Aslan, babasının hiç okula gitmediğini belirterek, ''Okuma-yazması yok, pek Türkçe bilmiyor sadece Arapça biliyor'' dedi. Annesini de geçen yıl 90 yaşlarında kaybettiklerini belirten Taha Aslan, ailedeki en büyüğün 76 yaşındaki ablasının da çok sayıda torunun bulunduğunu söyledi. Şanlıurfa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri ise Mehmet Aslan'ın nüfus kayıtlarına göre 113 yaşında olduğunu bildirdi.