113 bin 630 dolara altınlı havyar

Lüks gıda tüketiminde yeni bir sayfa açıldı. Binlerce dolarlık fiyatlarıyla dudak uçuklatan trüf mantarı, Thermidor istakozu tahtını yeni yemeğe bırakıyor.

Hürriyet'in haberine göre, bu pahalı yemeğin yapılış aşamalarıysa bir hayli meşakkatli… Zira Mersin balığından havyar elde etmek için 8-10 yıl beklemek gerekiyor. Daha sonra balık yumurtalarının suyunun yüzde 80’i süzülüyor ve ince ince kıyılıyor. Daha sonra da balığın üzerine 22 ayar altın tozu serpiliyor.Tarifi uygulayan dünyaca ünlü şefler, ‘Strottarga Bianco’nun makarna, risotto ve tostla iyi gittiğini belirtiyor.

Dünyanın en pahalı yemeği

"Strottarga Bianco" sadece özel sipariş üzerine üretiliyor. Bugüne kadar yalnızca Milan, Dubai ve İsviçre’ye gönderildi.

Ancak havyar üzerindeki altın tozunun lezzete nasıl bir etkisi olduğu merak konusu… Guiness Rekorlar Kitabı’na göre en pahalı havyar rekoru İran’daki Beluga balıklarından elde edilen havyara aitti. Beluga havyarının kilosu ortalama 30 bin dolara satılıyor.