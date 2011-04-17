112'ye gelen cevapsız çağrıların sırrı çözüldü

T24 -

Türkiye genelinde 112 Acil Yardım hatlarına gelen çok sayıda cevapsız arama, yetkililerin dikkatine çekti. Bunun üzerine cep telefonlarından gelen esrarengiz çağrıların sırrını çözmeye çalışan uzmanlar, sıra dışı bir olayla karşılaştı.





Söz konusu cevapsız çağrıların iPhone 4 cep telefonlarının şifresini kırmak için yapıldığını belirleyen uzmanlar, olayla ilgili yetkili makamlara bilgi verdi.





Dünyada 24 Haziran 2010'da satışa çıkan, Türkiye'de geçen yılın Eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 4'lerin şifresinin, Çinli ''Gevey'' adlı bir firmanın geliştirdiği donanımsal SIM çözümü aldatmacası ile çözüldüğü belirtildi.





Söz konusu yöntem sayesinde ''acil arama modu'' kullanılarak SIM kilidinin kırıldığı ortaya çıkarken, bu yolla ABD'de 911, Türkiye'de ise 112 olan Acil Yardım hatlarının arandığı bilgisine ulaşıldı. SIM kart ile birlikte kart yuvasına yerleştirilen elektronik parça sayesinde, telefon yazılımı her çağrıyı ''acil arama'' olarak görürken, istenilen numara ile iletişime geçilmesini sağlıyor.





iPhone 4'ün ''unlock'' (cihazın şebeke kilidini açma) sistemini açan bu yöntem nedeniyle, telefon her kapanıp açıldığında yeniden aktif hale gelmesi için 112 hattının aranması gerekiyor.







''Sim aldatıcı" Türkiye'de de satışa sunuldu





Yurt dışında 50 dolara satılan ''Gevey Turbosim'' adlı SIM aldatıcıların ''yasa dışı'' olarak Türkiye'de de satışa sunulduğu belirlendi.





Çoğunluğu kaçak olarak getirilen sistemin başta İstanbul olmak üzere bir çok kentte 90 dolar ile 100 dolar arasında satıldığı bildirildi.





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yasa dışı bu yöntem karşısında harekete geçerken, 112 hatlarını gereksiz yere meşgul edenlerin cezalandırılacağı bildirildi.





112 hatlarına yapılan tüm çağrılarda telefon numarasının tespit edildiğini ve bu tür gereksiz kullanımlar karşısında suç duyurusunda bulunulduğunu belirten yetkililer, hayati bir öneme sahip çağrı merkezlerinin meşgul edilmemesi uyarısında bulundu.







Kaçak iPhone'ların kullanım riski





Türkiye'de cep telefonu operatörleri tarafından satışa sunulan iPhone 4'ün kontratsız fiyatı 805 avrodan başlıyor. Kapasitesine göre fiyatı değişen telefonun Avrupa ve ABD'deki satış fiyatı ise neredeyse Türkiye'dekinin yarısı kadar.





Bu nedenle kaçak olarak yurt dışından getirilen telefonların sorunsuz bir şekilde kullanılması için öncelikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna kaydedilmesi gerekiyor. Yurt dışı seyahat eden herkesin 2 yılda bir cep telefonu kaydettirme hakkı var.





Pasaportu olmayanlar ise internetteki çeşitli forum sitelerinden telefon kaydettirme hakkını satışa

çıkaranlar ile irtibat kurabiliyor. Yaklaşık 100 ile 150 lira arasında satılan bu haklar karşılığında telefonun kaydı yapılmış oluyor.





Daha sonra telefonun SIM kilidini kırmak için kullanılacak ''Gevey Turbosim'' almak zorunda kalanlar, bu sistem için de 150 lirayı gözden çıkarmak durumunda.





Ancak büyük risk taşıyan bu yönteme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun müdahale etmesi durumunda IMEI numarası tespit edilen iPhone 4'lerin ''bloke'' edilmesi söz konusu.





