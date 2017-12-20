112'ye gelen bazı çağrılar 'pes' dedirtti

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'daki emniyet, itfaiye, Acil 112, AFAD, jandarma ve orman yangın hatlarını bir çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne geçen 11 aylık süreçte gelen 1 milyon 581 bin 996 çağrıdan, 1 milyon 195 bin 767\'sinin asılsız çıktığı bildirildi. Arayanların \'Uyku tutmadı, siz uyanıksınız diye sizi aradım?\', \'Sigaram bitti siz de var mı?\', \'Koyunumun gazı var ne yapabiliriz?\', \'Kız arkadaşıma evlenme teklifi edeceğim sizin bir fikriniz var mı?\', \'İçim yanıyor, kurtarın beni\' gibi çağrılar bıraktığı belirlendi.

Manisa\'da 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne geçen 11 aylık süreçte gelen bazı talepler merkez çalışanlarını pes ettirdi. Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, şunları söyledi:

\"Gelen çağrıları, çağrı alıcı personellerimiz karşılıyor. Çağrı alıcı personel, gereksiz aramaları kurumlara yönlendirmeden sonlandırırken, acil aramalarda ise acil çağrı gerektiren olayın ne olduğunu hangi kurumları ilgilendirdiğini sistem üzerinde kaydederek aramaya ait bilgileri ve görüşmeyi yine sistem üzerinden ilgili kurum çağrı yönlendiricilerine aktarıyor. İlgili kurum personeli sistem üzerinde çıkan adresi teyit ettikten sonra vakaya ekip ve araç görevlendirmesi yaparken, aynı zamanda olayla ilgili ayrıntılı bilgileri alarak ilgili müdahale ekiplerine iletiyor. Vakaya müdahale eden tüm birimler sistem üzerinden vaka ile ilgili bilgilere ulaşıp yapılan müdahaleleri sisteme kayıt etmektedir. Bu da eş zamanlı olarak tüm müdahale birimlerince anında görülebilmektedir.\"

1 MİLYON 195 BİN 767 ASILSIZ İHBAR

Çağrı merkezi çalışanlarının en çok asılsız ihbarlar nedeniyle sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Dedeler, geçen 11 aylık zamanda merkeze 1 milyon 581 bin 996 çağrı geldiğini söyledi. Dedeler, \"Bu çağrılardan 386 bin 229\'u kurumlara aktarıldı. Asılsız çağrı sayısı ise 1 milyon 195 bin 767 oldu. Bu da gelen çağrıların yüzde 76\'sının asılsız olduğu anlamına geliyor. Asılsız çağrılar genel itibariyle sessiz çağrılar olmakla beraber dalga geçme, yalan vaka ihbarı, hakaret etme veya küçük çocukların oyun amaçlı aramaları olarak kayıtlara geçmekte\" diye konuştu.

\'PES\' DEDİRTEN TALEPLER

Gelen asılsız çağrılar arasında ilginç taleplerin de olduğuna dikkati çeken Dedeler, bunlardan bazılarını şöyle sıraladı:

\"Yalnızım canım sıkılıyor? Uyku tutmadı, siz uyanıksınız diye sizi aradım?, Ne yapıyorsunuz? Sigaram bitti sizde var mı?, Acil buz gönderir misiniz?, Koyunumun gazı var ne yapabiliriz?, Kız arkadaşıma evlenme teklifi edeceğim sizin bir fikriniz var mı?, Yanıyorum, içim yanıyor, kurtarın beni.\"

30 NUMARA TESPİT EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi\'ne gelen çağrıların sistemde numaralarının göründüğünü, sabit telefon adreslerinin tespitinin anında olduğunu vurgulayan Dedeler, cep telefonlarından yapılan aramaların da az bir yanılma ile yerlerinin tespit edilebildiğini söyledi. Dedeler açıklamasında, hem geçen yıl hem de bu yıl gelen asılsız çağrıların tek tek incelendiğine dikkati çekip, \"Asılsız arayan numaralar arasında listeleme yapılarak, en fazla rahatsız eden 30 numara tespit edilerek Bilgi Teknolojileri Kurumu\'na (BTK) gönderildi ve kimlik tespiti yapıldı. Tespit edilen 30 kişi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan çalışma sonrasında tespit edilen 30 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 250 TL idari para cezası uygulanacak. Suçun ikinci kez tekrarında ceza iki kat artacak. Üçüncü kez tekrarında ise adli takip yapılacak\" dedi.



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