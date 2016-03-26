112 santim boyundaki Merve Küçük’ün memur olma mücadelesi

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olan 112 santim boyundaki Emine Merve Küçük, devletin sağladığı engelli memur kontenjanından faydalanamıyor. Devlet memuru olmak isteyen Küçük, halk arasında ‘cücelik’ olarak bilinen akondroplazi hastalığının Sağlık Bakanlığı tarafından tanınmasını ve en az yüzde 40 oranında engelli rapor alınmasını talep ediyor.

Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşan Küçük, tek istediğinin devletin engellilere tanıdığı haktan yaralanabilmek olduğunu söyledi ve "Ben devletin engelliler için yapmakta olduğu e-kpps’ye giremiyorum. Kampanyayı başlatmamın sebeplerinden biri bu. Yurtdışında benim durumumda olanlar gereken oranlarda sağlık raporu alabiliyorlar. Ama Türkiye’de maalesef, sahip olduğum bu hastalık “Özür Oran Cetveli”nde yer almıyor. Bütün istediğim, devletin engellilere sağladığı bu haktan yararlanmak..." dedi.

Kardeşi Mehmet Emin Küçük tarafından change.org üzerinde başlatılan kampanyanın metni şöyle:

"Bütün zorlukları aşarak Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olan 112 santim boyundaki kardeşim Emine Merve Küçük, devlet memuru olmak istiyor. Fakat engelli raporu alamadığı için devletin sağladığı engelli memur kontenjanından faydalanamıyor. Kampanyamızın amacı akondroplazi hastalarının engellilik haklarının devlet tarafından tanınması ve en az %40 oranında rapor verilmesidir.

"Çalışkanlığı ve azmiyle engelleri bir bir aşıp veteriner olan Merve’nin tek arzusu, akondroplazi ‘ırsi cücelik’ hastalığının Sağlık Bakanlığı’nın özürlü oranları cetveline girmesi.

"Hayvanları çok seven kardeşim, klinikte sedyeye yatırdığı hayvanları tabure üzerine çıkarak büyük bir özenle tedavi ediyor. Tam bir hayvan aşığı olan Merve, yaşadığı bütün zorluklara rağmen veteriner hekim olarak takdirleri üzerine topladı.

"Merve, en çok büyük baş hayvanları muayene ederken zorlanıyor. Meslek aşkı sayesinde onun da üstesinden geliyor.

"Sağlık kurulu raporu alamadığımız için engelli haklarından hiçbir şekilde yararlanamıyor. Şu anda 25 yaşında olmasına rağmen 112 santim uzunluğunda. Araçlara binerken zorluk yaşıyor. Kıyafet bulmakta zorluk çekiyor. Organlarından herhangi biri eksiklik yok, ama boyu kısa olduğu için hayatında çok zorluk yaşıyor.

"Merve’nin devletin sağladığı imkanlardan yaralanabilmesi için akondroplazi hastalarının da en az yüzde 40 engelli sayılmasını istiyoruz. Akondroplazi hastası erkekler engelli sayılıp askerlikten muaf tutuluyor.

"Lütfen siz de kampanyamıza destek olun, imzalayıp paylaşın. Kardeşim ve onun durumundaki herkesin hayalleri gerçek olsun.

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