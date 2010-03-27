112 oyun bügün ücretsiz

T24 - 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Devlet Tiyatroları'nda matine ve suare olmak üzere Türkiye genelinde 112 oyun ücretsiz sahnelenecek.





Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nün hem tiyatrocuların hem de seyircilerin bayramı olduğunu belirterek, ''Matine ve suare olmak üzere Türkiye genelinde 112 oyunumuzu ücretsiz sahneleyeceğiz, bir bayram buluşması yapacağız'' dedi.



DT'nin 60. yılında 60 sahne, 60 yerli oyun hedefi koyduklarını anımsatan Bilgin, ''Bu hedefi belirlerken gerçekleştirebilir miyiz diye baktılar ama önemli olan hedefin konulmasıydı. Hiç oynanmamış 60 yerli oyuna, dünya prömiyeri amaçladık. Şu ana kadar 50'ye ulaştık. Umuyorum ki önümüzdeki sezona kadar 60 oyunun dünya prömiyerini yapmış olacağız'' diye konuştu.



Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde merkezden uzak semtlerde açılacak sahneler ile sayının bu yılın sonuna kadar 60'a ulaşmasını hedeflediklerini anlatan Bilgin, Türkiye'de son yıllarda tiyatronun bütün dünyada olduğu gibi ''ivme'' kazandığını, seyirci sayısının ve oyunların kalitesinin arttığını vurguladı.





Tiyatro sahnesi açmak sinema salonu gibi değil



Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bütün illerimizde düzenli perde açan tiyatrolarımız olsun diye düşünüyoruz. Tiyatrosu olmayan illerde 'bizde niye yok, bize ne zaman sahne açacaksınız' gibi talepler oluyor. İmkanlarımız ölçüsünde hepsine yetişmeye çalışıyoruz ama tabii bu kolay bir şey değil. Tiyatro sahnesi açmak sinema salonu gibi değil. Sanatçı olacak, oyunlar gidecek... Sahnesi olmayan illerimizden yoğun talep var. Önümüzdeki 10 yıl içinde düzenli perde açan tiyatro sahnesi olmayan hiçbir şehrimizin kalmamasını istiyoruz.''







